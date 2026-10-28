Honda Vezel получил тюнинг от Mugen: особая решетка, спортивный обвес и диски на 18 дюймов

Недавно Honda представила обновленный Vezel для японского рынка, а теперь ее официальный тюнинг-партнер Mugen подготовил комплект доработок для кроссовера. Автомобиль получил спортивный обвес, оригинальные колесные диски и новые элементы оформления кузова. Альтернативный пакет Black Sports Style для модели предлагает и подразделение Honda Access.

Главное отличие версии обновленного Honda Vezel от Mugen заключается в переработанной передней части. Кроссовер получил решетку радиатора с красным акцентом и спортивный бампер, благодаря которым его внешний вид стал выразительнее. В профиль появились аэродинамические накладки на боковые зеркала и боковые юбки. Завершают оформление 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски с многоспицевым рисунком.

Изменения затронули и корму. Для автомобиля подготовили дополнительный спойлер в задней части крыши и накладку в центральной зоне двери багажника. Кроме того, машине оказался положен спортивный задний бампер и сдвоенные выхлопные патрубки, придающие ее корме большую агрессивность.

Другой вариант персонализации предлагает Honda Access. Пакет Black Sports Style рассчитан на покупателей, которым ближе темная отделка и контрастные декоративные элементы.

В комплект входят решетка радиатора с сотовым рисунком, черные корпуса боковых зеркал, передний спойлер с отделкой под темный хром, глянцевые черные боковые юбки и задняя защитная накладка с аналогичным покрытием. Завершает оформление черный задний спойлер.

Для Black Sports Style также предусмотрены 18-дюймовые двухцветные диски MG-050 с алмазной обработкой поверхности. Они призваны подчеркнуть спортивную стилистику автомобиля и дополнить темные элементы кузова.

Оба комплекта доработок для Honda Vezel затрагивают исключительно внешний облик машины, но никак не ее техническую часть.

Актуальный кроссовер, недавно переживший обновление, продается в Японии с 1,5-литровым бензиновым мотором и гибридной силовой установкой e:HEV. Цены на него стартуют от 2 миллионов 777 тысяч 500 иен и доходят до 3 миллионов 885 тысяч 200 иен (ориентировочно 1,4 млн – 2 млн рублей по текущему курсу).

Ранее Дейли-Мотор сообщал, что Honda может подготовить конкурента Subaru Outback, построив его на базе седана Accord.