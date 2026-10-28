Lexus RX готовят к крупному рестайлингу: новая решетка радиатора и салон в стиле последних моделей марки

Lexus готовит масштабное обновление кроссовера RX пятого поколения. По предварительным прогнозам, премьера модернизированной модели на японском рынке может состояться в июне или июле 2027 года. Ожидаются изменения передней части кузова, новая мультимедийная система и переработанный интерьер, тогда как гамма силовых установок, вероятно, останется прежней.

Lexus RX дебютировал в 1998 году и стал одной из ключевых моделей марки в сегменте премиальных кроссоверов. Нынешнее, пятое поколение кроссовера представили в 2022 году, а сам он сильно отличился от всех предшественников более современным дизайном и оснащением.

В конце сентября Lexus провела незначительную модернизацию актуального RX. Для версий RX500h, RX450h+ и RX350h с полным приводом пересмотрели настройки адаптивной подвески AVS, электроусилителя руля и системы управления задними колесами. Модификации RX350h и RX350 также получили цифровое зеркало заднего вида и видеорегистраторы спереди и сзади в стандартном оснащении.

Следующее обновление, судя по заснятым во время тестов прототипам, может оказаться гораздо масштабнее. Испытательные автомобили заметили в Европе, причем передняя часть кузова была закрыта камуфляжем сильнее остальных элементов. Главные изменения, предположительно, затронут оформление решетки радиатора.

У нынешнего RX крупная решетка с сетчатым рисунком формирует характерный веретенообразный облик передней части. На прототипе заметна более крупная окрашенная в цвет кузова область над нижним воздухозаборником, из-за чего сама сетчатая секция визуально кажется меньше. Измениться может и форма центрального отверстия в нижней части бампера.

Заднюю часть, скорее всего, изменят менее заметно. Возможно сокращение площади черной пластиковой отделки бампера и увеличение окрашенной поверхности. Более серьезные перемены ожидаются в салоне.

Внутри прототипа, попавшего в объективы фотошпионов, заметили крупный отдельно стоящий центральный дисплей, отличающийся от экрана нынешней модели.

Предполагается, что мультимедийная система и органы управления будут переработаны с учетом решений, которые дебютировали в новых Lexus ES и TZ. Также могут измениться рулевое колесо, селектор трансмиссии и расположение переключателей.

Линейка силовых агрегатов машины, вероятно, сохранится. В Японии актуальный Lexus RX сейчас предлагается с 2,4-литровым турбированным бензиновым двигателем в версии RX350, гибридной системой на базе 2,5-литрового мотора в RX350h, подключаемым гибридом RX450h+ и гибридной установкой с 2,4-литровым турбомотором в RX500h F Sport Performance. После модернизации настройки этих моторов и трансмиссий могут быть дополнительно оптимизированы.

Кроме того, ходят слухи о потенциальном запуске новой высокопроизводительной модификации RX Morizo RR, которая, как ранее рассказывал Дейли-Мотор, может получить мощность около 600 лошадиных сил.

Если сроки запуска обновленного Lexus RX подтвердятся, то машина увидит свет в середине 2027 года, а оспортивленнная модификация кроссовера дебютирует ориентировочно в 2028-м.