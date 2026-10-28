Новый Toyota Fortuner может получить брутальный вид и сохранить дизельный мотор

Неофициальный цифровой рендер нового Toyota Fortuner

Toyota готовится представить новое поколение семиместного внедорожника Fortuner. Мировая премьера машины может состояться уже 1 декабря. Ожидается, что автомобиль сохранит рамную конструкцию и ориентацию на бездорожье, но получит обновленный экстерьер, современный интерьер и технические решения, родственные новому пикапу Hilux.

Toyota Fortuner дебютировал в 2004 году и создавался как рамный внедорожник на базе пикапа Hilux. Модель получила три ряда сидений и стала востребована на рынках Азии, Австралии, Африки и других регионов, где ценят сочетание вместительного салона и внедорожных возможностей. Сейчас эта модель близка к плановой генерации, до которой, судя по всему, остается совсем немного.

Судя по замеченным на испытаниях прототипам и опубликованным зарубежными изданиями рендерам (иллюстрации к этому материалу), передняя часть нового Fortuner будет выполнена в стилистике свежего Hilux. Ожидаются крупная решетка радиатора с сетчатым рисунком и массивный бампер, подчеркивающий внедорожный характер автомобиля.

Неофициальный цифровой рендер нового Toyota Fortuner

Корма машины, вероятно, может получить горизонтальные задние фонари, соединенные темной декоративной вставкой. Название модели и эмблему разместят по центру двери багажника, а нижнюю часть дополнит защитная накладка.

В салоне ожидается компоновка, близкая к интерьеру нового Hilux. Перед водителем могут установить цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, а центральную часть передней панели займет сенсорный экран аналогичного размера. Для управления климатической системой и аудиооборудованием сохранят физические кнопки.

Также может появиться многофункциональный руль в стиле Land Cruiser, компактный селектор трансмиссии, поворотный переключатель режимов движения и дополнительные отсеки для хранения вещей.

Рамное шасси Fortuner, как ожидается, сохранит прежнюю архитектуру, но получит технические доработки. Основным вариантом силовой установки должна стать 2,8-литровый турбодизель, знакомый по Hilux. Дополнить его может 48-вольтовая мягкая гибридная система, которая обещает снизить расход топлива машины и улучшить работу ее силового агрегата.

Внедорожник сможет перевозить до семи человек, буксировать прицеп массой до 3,5 тонны и сохранять высокую практичность при поездках по сложным маршрутам.

Не исключена даже полностью электрическая модификация с запасом хода около 240 километров, как это было реализовано в его брате-близнеце Hilux нового поколения, но пока это лишь предположения.

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