ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ на начало 2019 года

Начало 2019 года ознаменовалось для нашей страны ростом цен практически на все, что можно представить, в том числе и машины. Виной тому повышение НДС с 18 до 20%, а также очередной виток девальвации рубля.

Редакция Daily-Motor.Ru составила очередной рейтинг самых дешевых новых иномарок на российском авторынке по состоянию на январь 2019 года. Сразу отметим, что ряд компаний попросту еще не успел переписать прайс-листы в связи с новогодними праздниками, однако по из завершению можно не сомневаться, что рост цен однозначно произойдет.

Так, как и в декабре 2018 года, самой доступной иномаркой на российском авторынке остается седан Brilliance H230. Ценник новинки составляет в базовой комплектации 459 тысяч 900 рублей (без изменений). Строчкой ниже расположился седан Datsun on-DO – от 466 тысяч рублей. Учитывая ценовое ралли, которое устраивали в «Датсун» в прошлом году, тот факт, что стоимость ее машин пока не выросла, вызывает удивление, но, как мы уже писали выше, связано это, скорее всего, с тем, что маркетинговый отдел компании пока отдыхает, и все изменится, когда они выйдут на работу.

С учетом того, что компания FAW решилась на пересмотр своей модельной линейки в России, с сайта этой марки исчез седан Oley, в декабре занимавший третье место в нашем ТОП-е с ценой от 491 тысячи рублей. Его место в январе 2018 года занял хэтчбек Brilliance H230 по цене от 514 тысяч 900 рублей.

Четвертая строчка вновь зарезервирована за дорестайлинговыми седанами и хэтчбеками Renault – Logan и Sandero соответственно. Их стоимость начинается от 534 тысяч рублей и пока также не изменилась в сравнении с последним месяцем 2018 года.

Дебютантом нашего ТОП-а впервые за долгое время стал хэтчбек mi-DO, который с отсутствием FAW Оley, а также всего модельного ряда Ravon, смог забраться на пятую строчку со стартовым ценником от 536 тысяч рублей.