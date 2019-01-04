Состоялся первый рестайлинг Suzuki Baleno, который так и не доехал до РФ

В сети была опубликована фотография обновлённого автомобиля модели Suzuki Baleno. На рынок модификация должна выйти всего через полтора месяца.

Напомним, что эту пятидверку начали выпускать 3 года назад. Для серии решили выбрать название, которое уже использовалось брендом в конце прошлого столетия. Однако, если тогда речь шла про автомобиль из гольф-класса, то современная версия представляет сегмент В.

Если верить источнику, новая модификация не будет масштабной. Хэтч получит обновлённые бампера, а также едва изменившуюся решётку радиатора. В комплектации должен появиться современный круиз-контроль, а также улучшенная система мультимедиа.

Скорее всего прежней останется и силовая гамма. Так, сейчас автомобиль комплектуется мотором объёмом 1.2 литра с отдачей в 115 лошадиных сил, а также турбированным дизельным агрегатом на 1.3 литра с отдачей в 75 лошадиных сил. На рынок Индии автомобиль в новом облике поступит в конце этой зимы, похоже состоится и глобальная презентация. Производитель рассматривает возможность выведения модели на российский рынок, однако, пока подтвержденной информации по этому поводу не было.