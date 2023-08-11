Названы самые надежные автомобили для семей в 2023 году: их рекомендуют покупать американцы 

Для семейного автомобиля одним из главных качеств, которые привлекают покупателей, без сомнения является надежность. Какие именно машины в этом классе способны обеспечить ее решили выяснить журналисты из США.

В своем исследовании они ориентировались на оценки прогнозируемой надежности, которые ежегодно выставляет автомобилям местное аналитическое издание J.D.Power.

Chevrolet Suburban

Оценка надежности – 75 баллов из 100;

Общая оценка – 8,2 из 10;

Большой трёхрядный внедорожник, который способен перевозить не только 7, но и даже 9 пассажиров. Машина обладает внушительным пространством в салоне и багажнике, а также мощными моторами, выдающими до 420 лошадиных сил.

Hyundai Tucson

Оценка надежности – 77 баллов из 100;

Общая оценка – 8,5 из 10;

Получивший в 2023 году награду «Лучший компактный семейный кроссовер» корейский «паркетник» предлагает качество, которое ищут в такой машине большинство семей – практичность.

Его вместительность считается одной из самых высоких в классе, а линейка двигателей обеспечивает умеренный расход топлива и адекватное ускорение.

Kia EV6

Оценка надежности – 77 баллов из 100;

Общая оценка – 8,7 из 10;

Один из лучших семейных автомобилей, работающих на электричестве, помимо своей высокой надежности способен обеспечить еще и впечатляющий уровень безопасности (10 баллов из 10). А еще он очень быстр. Все благодаря его электромотору, мощность которого может достигать 576 лошадиных сил.

Hyundai Santa Fe

Оценка надежности – 79 баллов из 100;

Общая оценка – 8,3 из 10;

Среднеразмерный кроссовер обладает отличным соотношением цена/качество. Его оснащение включает в себя практически все функции, которые необходимы для комфортных семейных поездок.

Toyota Highlander (гибрид)

Оценка надежности – 81 балл из 100;

Общая оценка – 8,1 из 10;

Когда речь заходит о затратах на топливо, одним из лучших в этом отношении семейных машин является Highlander Hybrid. Автомобиль зарекомендовал себя не только как очень надежный, но еще и комфортный и технологичный.

Honda Odyssey

Оценка надежности – 81 балл из 100;

Общая оценка – 9,0 из 10;

Машина, которая изначально проектировалась под эксплуатацию большими семьями, беспроблемна, как и практически все «Хонды». Но имеет в своем оснащении множество незаменимых электронных помощников водителю, без которых представить хороший семейный автомобиль очень сложно (мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и смягчение последствий съезда с дороги).

Toyota Camry (гибрид)

Оценка надежности – 84 балла из 100;

Общая оценка – 8,5 из 10;

Отличный вариант для тех, кто предпочитает кроссоверам и минивэнам вместительные седаны. Гибридные «Камри», как и чисто бензиновые машины, славятся своей выдающейся надежностью, но в дополнение к этому обладают мизерным расходом топлива.

Кроме того, у них вместительный салон, в котором с большим комфортом могут разместиться даже максимально рослые люди.

Kia K5

Оценка надежности – 84 балла из 100;

Общая оценка – 8,3 из 10;

Этот седан Kia собрал в 2023 году сразу две награды: «Лучший автомобиль среднего размера за свои деньги» и «Лучший среднеразмерный автомобиль для семей». Добиться этого ему удалось не только благодаря своей безотказности, но также комфортной подвеске и просторному салону.

Kia Telluride

Оценка надежности – 85 баллов из 100;

Общая оценка – 8,3 из 10;

Абсолютным лидером с точки зрения надежности в классе семейных машин американцы назвали большой кроссовер Kia с трёхрядным салоном, вмещающим до восьми человек.

Его хвалят не только за отсутствие технических проблем, но и за приятную работу подвески, мощные двигатели и качественный интерьер.