Как завести машину, если сел аккумулятор: несколько популярных способов и один не очень

Сел аккумулятор и невозможно завести машину. С такой проблемой хоть раз в жизни сталкивался любой автомобилист. И обязательно в самый неподходящий момент: когда срочно нужно куда-то доехать, или зимой в мороз, когда столбик термометра опускается далеко ниже нуля, или на малооживленной улице, где даже некого попросить о помощи.

Первое, что нужно делать — не волноваться. У любой проблемы всегда есть решение, и сегодня автоэксперт Daily-Motor.Ru расскажет, как можно все исправить, не навредив своему автомобилю.

Прикуривание

Способ первый — прикуривание. Если рядом окажется автомобилист, готовый вам помочь, и в наличии у кого-нибудь из вас имеются пусковые провода с зажимами-«крокодилами», ситуация разрешится быстро, но нужно учесть несколько важных моментов.

Важно, чтобы ваш автомобиль был в исправном состоянии, т.е. причина — именно севший аккумулятор.

Желательно, чтобы аккумуляторы были схожими по размерам (донор должен быть примерно такого же или чуть больших габаритов), так как ёмкости аккумуляторов связаны напрямую с объемом двигателей. Не прикуривайте дизельную машину от бензиновой, пусковой ток в них намного больше.

Чтобы не произошел сбой в электронике, необходимо соблюсти полярность. Красные провода подключаем к «плюсу», черные — к «минусу».

Желательно, чтобы двигатель донора был хорошо прогрет. Когда ваш автомобиль заведется, дайте своему аккумулятору немного подзарядиться, и только после этого снимайте клеммы.

Можно использовать беспроводной способ — переставить рабочий аккумулятор на свой автомобиль. Но для этого нужно иметь подходящий комплект гаечных ключей и определенные знания, как это правильно сделать.

Запуск двигателя «с толкача»

Способ второй — с помощью автомобильного троса, или кто-то «подтолкнёт» машину сзади. Достаточно просто, но применимо только для автомобилей с «механикой». Обязательно проверьте петли и крепления во избежание срыва троса во время движения и нежелательной аварии. Далее, выжмите сцепление и включите третью скорость. Как только автомобиль немного разгонится, плавно отпускайте педаль и переключайте рычаг на «нейтралку». Когда автомобиль заведется, подайте знак, чтобы автомобиль, который вас буксирует, остановился. Старайтесь не разгоняться больше 10-15 километров и внимательно следите за дорогой.

Еще один способ для автомобиля с механической коробкой — если имеются в наличии веревка/трос и домкрат. Ставим машину на тормоз. Немного приподнимаем одно ведущее колесо в воздух и наматываем на него веревку. Далее, включаем зажигание, ставим третью скорость и резко дергаем веревку, как бы разматывая колесо. Важный нюанс – во избежание травм второй конец троса должен быть привязан не к вашей руке, а другому транспортному средству.

Портативное зарядное устройство

Идеально, если у вас с собой имеется устройство для зарядки АКБ. Это не дешевое удовольствие, но подойдет и дизельным, и бензиновым автомобилям с объемом двигателя, не превышающим 2 литра. Если больше — могут возникать сложности. И необходимо помнить, что зажигание должно быть выключено, а вы должны действовать четко по инструкции, приложенной к устройству.

Использование пускового устройства (бустера)

Автономное пусковое устройство или так называемый «бустер» сослужит хорошую службу не только в сильный мороз, но и в тех случаях, когда аккумулятор автомобиля длительное время нагружен сигнализацией и видеорегистратором. Его принцип действия очень похож на портативную «зарядку», но имеется неоспоримый плюс перед его массивным родственником – компактность и легкость.

Перед запуском двигателя активируем гаджет, цепляем его зажимы на клеммы аккумулятора (не забываем соблюдать полярность) и заводим двигатель. Как правило, использование «пускача» чаще всего позволяет вдохнуть жизнь в АКБ и успешно запустить ДВС, но постоянно полагаться только на него не стоит. Куда лучше обслужить батарею или по возможности заменить ее на новую.

Экстремальный вариант (не рекомендуется)

В самых экстремальных ситуациях, можно использовать разбавленный алкоголь или теплую воду. Хотя после такой подзарядки скорее всего придется отправиться в магазин за новым аккумулятором. Жидкость заливается в каждый из колодцев батареи, где она вступает в реакцию с электролитом, хоть и ненамного, но все же увеличивая ее напряжение. И все-таки, не имея подобного опыта, рекомендуем не рисковать.

Если все вышеперечисленные способы вам не подходят и подручных средств не имеется в наличии — спокойно звоните в дорожную службу или воспользуйтесь эвакуатором.

А чтобы не оказаться в подобной ситуации, будьте внимательны к своему автомобилю. Не доводите аккумулятор до полной разрядки, держите его в чистом состоянии, и выключайте габариты, когда ставите машину на стоянку.