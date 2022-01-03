Сколько бензина уходит на прогрев двигателя зимой: видео-эксперимент

Прогревать или нет – один из самых популярных вопросов в Сети для автомобилистов. Существует несколько точек зрения, но у тех, кто против этой процедуры появился еще один весомый аргумент. Блогеры с YouTube-канала «ZENiCOM» решили провести эксперимент, в котором постарались выяснить сколько бензина уходит на прогрев двигателя зимой.

В качестве подопытного выступил старенький Renault Logan, оснащенный 1.6-литровым атмосферным бензиновым двигателем (K7M).

Бюджетный «реношный» 8-клапанник имеет довольно устаревшую конструкцию, поэтому не блещет топливной экономичностью. Впрочем, продемонстрированные «Логаном» результаты вполне можно экстраполировать на большинство популярных автомобилей в России в сегментах B- и C-классов.

Эксперимент проводился при температуре окружающего воздуха в -20 градусов по Цельсию. Для его чистоты в топливной системе предварительно было создано необходимое давление. Затем мастера налили в емкость ровно 1 литр бензина и запустили двигатель, которому дали поработать на холостых оборотах 15 минут.

После того, как мотор «Логана» был выключен, блогеры слили остатки бензина в мерную емкость. От изначального 1 литра топлива осталось только 550 миллилитров.

Таким образом, за пятнадцатиминутный интервал прогрева двигателя было израсходовано почти пол-литра бензина. С учетом текущих цен на топливо такая процедура обходится автовладельцам примерно в 20-30 рублей.