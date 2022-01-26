Новый недорогой внедорожник Tank 100: раскрыты подробности и цены

Чуть более недели назад в Сети появилась информация о том, что компания Great Wall готовит самый доступный в линейке Tank внедорожник, которому достанется индекс «100». Более того, тогда же в открытый доступ были «слиты» фотографии этой модели, которая подозрительным образом оказалась сильно похожа на Suzuki Jimny. Теперь же один из инсайдеров подтвердил намерение китайского автопроизводителя, выложив на странице социальной сети «Weibo» снимок с закрытой презентации Tank 100.

На фотографии отчетливо видна передняя часть кузова машины, по дизайну повторяющая всех своих «старших» братьев из гаммы бренда Tank. Вместе с тем, на слайде можно заметить ряд технических сведений о новинке.

Если верить информации, приведенной на снимке, самый дешевый «Танк» получит под капот полуторалитровый бензиновый двигатель, которому предстоит работать как с механической, так и автоматической трансмиссиями.

Предварительные цены Tank 100 также оказались раскрыты. На слайде указана стоимость базовой версии «сотки» с механической коробкой передач, начинающаяся от 89 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 100 тысяч рублей. Версия с АКПП оценена на 10 тысяч юаней дороже (125 тысяч рублей). А самое дорогое исполнение, если информация на изображении достоверна, предложат местным покупателям по цене в 109 тысяч 800 юаней (1 миллион 360 тысяч рублей).

Для сравнения, за похожий по габаритам BAIC BJ40 в «Поднебесной» просят от 159 тысяч 800 юаней, а это почти 2 миллиона рублей.

В Great Wall пока не подтвердили, но и не опровергли информацию о планах выпуска Tank 100. Между тем, компания активно работает над тем, чтобы начать производство и продажи в России другой модели – Tank 300. Автомобиль уже прошел в нашей стране процедуру сертификации и может выйти на рынок до конца 2022 года.