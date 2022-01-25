Самые опасные дороги России: ТОП-10 городов

Аналитики страхового агенства «Согласие» опубликовали результаты собственного исследования, в рамках которого были названы самые опасные дороги России. Лидерами антирейтинга оказались отнюдь не самые загруженные по количеству трафика города Москва и Санкт-Петербург, а Брянск и Иркутск.

Специалисты страховой компании, формируя десятку самых опасных дорог РФ по итогам 2021 года, брали за основу своей работы показатель ДТП, приведших к полной конструктивной гибели автомобиля (так называемый «тоталь»).

Частота критических повреждений рассчитывалась числом убытков по автокаско, разделенным на общее количество таких полисов у страхователей в данном городе.

Самые опасные дороги России: десятка городов

Позиция Город Частота тоталей 1 Брянск 1,72% 2 Иркутск 1,57% 3 Вологда 0,99% 4 Калуга 0,96% 5 Самара 0,9% 6 Иваново 0,88% 7 Рязань 0,81% 8 Ставрополь 0,75% 9 Пермь 0,66% 10 Кемерово 0,65%

Как оказалось, за минувший год наибольшее количество аварий, в результате которых были выявлены машины, не подлежащие восстановлению, произошло в Брянске (1,72%), а также Иркутске (1,57%) и Вологде (0,99%).

Четвертое место досталось дорогам Калуги (0,96%), а пятое – Самаре – 0,9%. С шестой по десятую позицию заняли дорожные сети городов: Иваново (0,88%), Рязани (0,81%), Ставрополя (0,75%), Перми (0,66%) и Кемерово (0,65%).

Ни Москва, ни Санкт-Петербург в десятку городов с самыми опасными дорогами не попали. В столице частота «тоталей» за минувший год составила всего 0,62%, а в «Питере» – 0,53%.