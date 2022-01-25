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Самые опасные дороги России: ТОП-10 городов

От: Алексей Шмидт
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Аналитики страхового агенства «Согласие» опубликовали результаты собственного исследования, в рамках которого были названы самые опасные дороги России. Лидерами антирейтинга оказались отнюдь не самые загруженные по количеству трафика города Москва и Санкт-Петербург, а Брянск и Иркутск.

Специалисты страховой компании, формируя десятку самых опасных дорог РФ по итогам 2021 года, брали за основу своей работы показатель ДТП, приведших к полной конструктивной гибели автомобиля (так называемый «тоталь»).

Частота критических повреждений рассчитывалась числом убытков по автокаско, разделенным на общее количество таких полисов у страхователей в данном городе. 

Самые опасные дороги России: десятка городов

ПозицияГородЧастота тоталей
1Брянск 1,72%
2Иркутск1,57%
3Вологда0,99%
4Калуга0,96%
5Самара 0,9%
6Иваново0,88%
7Рязань0,81%
8Ставрополь0,75%
9Пермь 0,66%
10Кемерово0,65%

Как оказалось, за минувший год наибольшее количество аварий, в результате которых были выявлены машины, не подлежащие восстановлению, произошло в Брянске (1,72%), а также Иркутске (1,57%) и Вологде (0,99%).

Четвертое место досталось дорогам Калуги (0,96%), а пятое – Самаре – 0,9%. С шестой по десятую позицию заняли дорожные сети городов: Иваново (0,88%), Рязани (0,81%), Ставрополя (0,75%), Перми (0,66%) и Кемерово (0,65%).

Ни Москва, ни Санкт-Петербург в десятку городов с самыми опасными дорогами не попали. В столице частота «тоталей» за минувший год составила всего 0,62%, а в «Питере» – 0,53%.

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