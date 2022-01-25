Самые опасные дороги России: ТОП-10 городов

Аналитики страхового агенства «Согласие» опубликовали результаты собственного исследования, в рамках которого были названы самые опасные дороги России. Лидерами антирейтинга оказались отнюдь не самые загруженные по количеству трафика города Москва и Санкт-Петербург, а Брянск и Иркутск.
Специалисты страховой компании, формируя десятку самых опасных дорог РФ по итогам 2021 года, брали за основу своей работы показатель ДТП, приведших к полной конструктивной гибели автомобиля (так называемый «тоталь»).
Частота критических повреждений рассчитывалась числом убытков по автокаско, разделенным на общее количество таких полисов у страхователей в данном городе.
Самые опасные дороги России: десятка городов
|Позиция
|Город
|Частота тоталей
|1
|Брянск
|1,72%
|2
|Иркутск
|1,57%
|3
|Вологда
|0,99%
|4
|Калуга
|0,96%
|5
|Самара
|0,9%
|6
|Иваново
|0,88%
|7
|Рязань
|0,81%
|8
|Ставрополь
|0,75%
|9
|Пермь
|0,66%
|10
|Кемерово
|0,65%
Как оказалось, за минувший год наибольшее количество аварий, в результате которых были выявлены машины, не подлежащие восстановлению, произошло в Брянске (1,72%), а также Иркутске (1,57%) и Вологде (0,99%).
Четвертое место досталось дорогам Калуги (0,96%), а пятое – Самаре – 0,9%. С шестой по десятую позицию заняли дорожные сети городов: Иваново (0,88%), Рязани (0,81%), Ставрополя (0,75%), Перми (0,66%) и Кемерово (0,65%).
Ни Москва, ни Санкт-Петербург в десятку городов с самыми опасными дорогами не попали. В столице частота «тоталей» за минувший год составила всего 0,62%, а в «Питере» – 0,53%.