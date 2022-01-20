Удлиненный BMW X5 G05: стали известны характеристики

В конце прошлого года Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что компания BMW совместно с партнером FAW в Китае готовит для местного рынка новую модель – кроссовер X5 актуального поколения G05, который будет отличаться от своего мирового варианта увеличенной на 130 мм колесной базой. Теперь же в Сеть оказались слиты фотографии такого автомобиля и его технические характеристики.

Длина BMW X5 L составит 5060 мм, ширина – 2004 мм, высота – 1779 мм, а размер колесной базы будет равен внушительным 3105 мм, что соответствует показателю трехрядного BMW X7.

Прибавка в последнем пункте позволит заметно увеличить пространство для ног пассажиров на заднем ряду, что подтверждают шпионские фотографии.

В качестве двигателя для новинки должен выступить 3-литровый 6-цилиндровый турбомотор мощностью 272 лошадиные силы, работающий в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и муфтой подключения передней оси.

В продажу в «Поднебесной» BMW X5 L поступит во втором квартале 2022 года. Его сборкой займется совместное предприятие FAW и BMW.

Появление «растянутой» версии X5 G05 на рынках за пределами КНР, компанией не рассматривается.