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«КАМАЗ-53251»: Камский автозавод выпустит еще одну новинку с кабиной K5

От: Алексей Шмидт
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Компания «КАМАЗ» работает над еще одной новой моделью, которая получит индекс 53251. Фотографии нового грузовика Камского автозавода оказались слиты в соцсети. Автомобиль будет представлять собой бортовую модель 4×2 с кабиной K5 в зауженной версии. Таким образом, кабина новинки «КАМАЗ» будет повторять не дальнобойный вариант Mercedes-Benz Actros, а его строительную модификацию.

По пока неподтвержденной информации, выпускать «КАМАЗ-53251» собираются как в обычной версии, так и удлиненной.

Снаряженная масса первой составит 6600 кг, тогда как второй – 6900 кг. При этом полная масса в обоих случаях будет равна 19 тоннам, а показатель грузоподъемности модели составит от 12100 до 12400 кг.

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Двигатели для модели уже определены. В качестве них выступит 6,7-литровый турбодизельный мотор Cummins ISBe, отдача которого равна 310 лошадиным силам. На выбор покупателей также будет предложен 7,4-литровый метановый агрегат Weichai WP7NG, выдающий 250 «сил». 

Когда состоится премьера новой модели «КАМАЗ», пока не уточняется. По слухам, дебют новинки Камского автозавода состоится через несколько месяцев. 

Напомним, на сегодняшний день единственным серийным «КАМАЗом» с кабиной K5 является дальнобойный тягач с индексом 54901. Машина сходит с конвейера с весны 2019 года. 

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