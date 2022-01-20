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Обновленная Лада Веста сохранит прежние обозначения

От: Алексей Шмидт
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Подготовка к дебюту фейслифтинговой Lada Vesta продолжается. В ходе нее о реформенной модели постепенно раскрываются новые подробности. По предварительной информации, обновленная Лада Веста будет представлена уже этой весной, а в продажу поступит летом (предположительно в июле). Теперь же стало известно, что Vesta FL сохранит прежние кодовые обозначения.

Как утверждает сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВК», компания оставит прежние буквенные индексы для новой Vesta. Так, например, обозначения седанов продолжат начинаться с комбинации GFL, а универсалы (SW) сохранят индексы GFK. Наличие в коде латинской буквы «X» будет говорить о том, что данный автомобиль является версией Cross.

Напомним, с обновлением флагман «АвтоВАЗа» должен пережить незначительные изменений в экстерьере, а также существенно преобразиться внутри. Снаружи отличить рестайлинговую модель от дореформенной можно будет по измененному оформлению передней и задней частей кузова, иным фарам и фонарям, а также модернизированным бамперам и радиаторной решетке. 

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В салоне ожидается появление полностью новой передней панели и дверных карт, а также нового экрана развлекательной системы и современного щитка приборов.

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Список оснащения обновленной «Весты» пополнится рядом ранее недоступных опций, таких как цифровая панель приборов, дисплей мультимедийной системы в виде вертикального планшета, а также системой бесключевого доступа в салон и мониторинга «слепых» зон. 

Никаких технических изменений в Lada Vesta FL, если верить последним инсайдерским данным, не произойдет.

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