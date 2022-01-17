Новый электросамокат Bugatti: 35 км на одном заряде

Премиальный автопроизводитель Bugatti, известный рядом своих гиперкаров, часть из которых входит в список самых дорогих автомобилей в мире, привез на выставку потребительской электроники в Лас-Вегас (США) необычный для себя вид техники – электросамокат. Это уже второй по счету электрический скутер «Бугатти» после 4-колесной модели Baby II, вышедшей в 2020 году.

На новый электросамокат Bugatti, который в отличие от своего родственника имеет только два колеса, на мероприятии практически никто не обратил внимание. Причин этому сразу несколько.

Во-первых, это совсем не то, чего ожидаешь увидеть от известного производителя автомобилей Luxury-сегмента. Впрочем, даже если абстрагироваться от позиционирования самой компании, с точки зрения технических характеристик электрический самокат не представляет собой ничего выдающегося. Заявленный запас хода на одном заряде составляет всего 35 километров, а максимальная скорость равна 30 километрам в час. Вес устройства – 58 кг.

Тем не менее, в Bugatti называют свою новую разработку «аэродинамической, функциональной и премиальной». Раму самоката инженеры французской марки выполнили из магниевого сплава, разместив на ней легкоснимаемую батарею. А еще электросамокату «Бугатти» досталась двойная тормозная система с электронной ABS, установленной на заднем колесе, что на моделях этого сегмента встречается не очень часто, но технологически все-равно не является ничем новым.

На заднем крыле устройства размещен проектор, подсвечивающий на земле логотип монограммы «EB».

Сколько будет стоить электрический самокат Bugatti в компании утаили, но можно предположить, что цена такого СИМ окажется сопоставима с прайсом на не самый дешевый компакт-кар.