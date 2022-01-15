На сколько врет спидометр и почему это происходит?

То, что показания автомобильного спидометра и находящегося в салоне машины прибора GPS не совпадают, хотя бы раз в жизни отмечал каждый автолюбитель. И если на небольших городских скоростях расхождение можно считать небольшим, то по мере роста скорости оно значительно увеличивается. Но, как выяснил Daily-Motor.Ru, на самом деле в подобном развитии событий нет ничего необычного.

Почему врет спидометр?

Спидометр, как и любой другой физический прибор, имеет погрешность. На небольших скоростях погрешность невелика. В этом не сложно убедиться, если параллельно измерить скорость при помощи любого прибора GPS. И автомобильный спидометр, и навигатор на мобильном телефоне покажут одинаковую скорость.

По мере увеличения скорости автомобиля растет и погрешность измерений. Иными словами, спидометр в силу своих конструктивных особенностей демонстрирует водителю не ту скорость, с которой на самом деле движется автомобиль. И если снова обратиться к прибору GPS, то окажется, что при скорости в 90-100 км/ч разница между показаниями спидометра и GPS составит в среднем 3-5 км/ч. Дальше – больше. При скорости в 200 км/ч разность показаний двух измерительных приборов составит не менее 15-20 км/ч.

Может ли спидометр «не врать»? Не может! Доводить до водителя искаженную информацию его обязали на законодательном уровне. Исправный спидометр обязан завышать скорость. Для водителей это только к лучшему хотя бы потому, что позволяет избежать ненужных штрафов. Впрочем, даже без помощи законодателей спидометр все равно бы показывал не на сто процентов точную информацию. Для того, чтобы это понять, достаточно разобраться с тем, как спидометр определяет скорость.

Устройство спидометра автомобиля

В автомобиле для этого используются специальные датчики оборотов. Их местонахождение зависит от типа привода: или на оси привода переднего левого колеса, или вторичном валу КПП. Спидометр, датчик и привод представляют собой единую цепь, в каждом звене которой никак не обойтись без измерительных погрешностей. Они невелики, но в сумме складываются в те «недостающие» километры в час.

В каких случаях спидометр занижает и завышает показания?

Свой вклад в увеличение погрешности спидометра вносят и сами владельцы. Установили колеса нештатного размера? Итог закономерен – спидометр стал привирать на пару-тройку километров в час.

Тоже самое происходит и при движении на спущенных покрышках. А вот год выпуска автомобиля на точность показаний спидометра никак не влияет. Современные электронные спидометры, где привычный стрелочный указатель заменен на цветной дисплей, также привирают. Иного и быть не могло, поскольку сам принцип получения данных остался неизменным. Датчик по-прежнему принимает за основу частоту вращения привода. Конечно, в современных автомобилях погрешность всех измерительных приборов меньше, но говорить об ее полном отсутствии не приходится.

Естественно, что при внесении изменений в конструкцию автомобиля спидометр может не только завышать, но и занижать истинную скорость. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить несколько школьных формул по физике, связывающих частоту вращения, диаметр и длину окружности, скорость движения.

Несложные расчеты показывают, что спидометр начнет занижать истинную скорость при установке на автомобиль колес большего диаметра. И наоборот. Если на автомобиль установить колеса, диаметр которых меньше рекомендованного производителем, спидометр завышает скорость .

Чем отличается принцип работы прибора GPS от спидометра?

Приборы GPS работают принципиально иначе. Они в принципе не анализируют частоту вращения колес, а отталкиваются исключительно от изменения текущих координат автомобиля. Получив информацию, программное обеспечение по заложенному в нем алгоритму работы вычисляет как скорость движения, так и пройденный путь.

Конечно, любой прибор GPS также имеет погрешность, но она, особенно на больших скоростях, будет на порядок меньше погрешности спидометра. Для того, чтобы в этом убедиться, даже не нужно проводить какие-то вычисления. Достаточно всего лишь обратить внимание на показания спидометра и прибора GPS при буксовании в грязи или глубоком сугробе.

Спидометр застрявшего в снегу автомобиля легко покажет скорость в 30-40 км/ч. Реальная скорость, измеренная при помощи прибора GPS, при этом будет равна нулю. Впрочем, при неблагоприятных погодных условиях или в зоне слабого сигнала даже предельно точные приборы GPS могут давать неправильную информацию, но в большинстве случаев они оказываются куда точнее «врущего» спидометра.

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