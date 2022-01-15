Менять ли масло в АКПП: частичная или полная замена?

Масло в «автомате» рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля… Подобную фразу нередко произносят и продавцы новых автомобилей, и механики официальных дилерских центров. При этом, пытаясь убедить клиента в своей правоте, они нередко демонстрируют ему официальное руководство по эксплуатации автомобиля. А там действительно черным по белому написано, что трансмиссионная жидкость замены не требует.

Впрочем, наивно полагать, что производители трансмиссионных масел вдруг изобрели вечный продукт. Масло, как и любая другая техническая жидкость, со временем теряет свои первоначальные свойства. Но происходит это не так быстро, как у моторных масел.

В итоге залитое в автоматическую коробку масло (так называемая трансмиссионная жидкость или ATF-масло) вполне неплохо справляется со своими обязанностями на протяжении 100-120 тысяч километров, а потом… А потом гарантия на новый автомобиль и его узлы заканчивается и официальный дилер, еще несколько лет назад уверявший в том, что масло в коробке замены не требует, перестает нести перед автолюбителем любую ответственность.

Вышедшую из строя автоматическую коробку передач к жизни вернут, но теперь уже не бесплатно в рамках гарантийных обязательств, а исключительно за ваши деньги.

Менять ли масло в АКПП?

В том, что масло за годы работы теряет свои свойства, сомневаться не приходится. Даже при аккуратной езде масло постепенно наполняется продуктами износа фрикционов коробки, после чего говорить о первоначальных моющих и смазывающих свойствах уже не приходится. Большая часть образовавшихся в результате износа металлических частиц будет уловлена специальным магнитом, находящимся на поддоне коробки, но мельчайшие частицы неминуемо продолжат свой путь вместе с маслом.

Естественно, что по мере увеличения пробега рабочая жидкость в автоматической трансмиссии будет становиться все грязнее. А это уже прямая угроза соленоидам и клапанам, которые идеально работают только в чистом масле. Закономерный итог загрязнения масла – рывки и толчки при переключениях.

В ситуации, когда официальные дилеры не торопятся менять масло в «автомате», нет ничего удивительного. Частые замены удорожают стоимость обслуживания автомобиля. Но это как раз тот случай, когда скупой платит дважды.

Частичная замена масла в АКПП

В российских условиях эксплуатации автомобилей менять масло в автоматической трансмиссии лучше всего каждые 50-60 тысяч километров. Причем желающие сэкономить вполне могут ограничиться так называемой «частичной заменой» (слил-залил), когда мастера ограничиваются сливом грязного масла через специальное отверстие и не демонтируют поддон.

Частичная замена подразумевает в себе слив только 40-60% от общего объема масла. Соответственно, залить необходимо аналогичный объем новой жидкости.

При возможности, вместе с маслом стоит заменить и фильтр. Его состояние после 50-60 тысяч пройденных километров также наверняка будет далеко от идеального.

Полная замена масла в АКПП (аппаратная)

Метод полной замены заключается в том, что с помощью специального оборудования старое масло в АКПП полностью заменяется новым.

Относительно замены масла «под вакуумом» (она же аппаратная замена масла) мнения среди механиков разнятся. С одной стороны, работающая под вакуумом установка способна извлечь из коробки отработавшее масло практически до последней капли. С другой стороны, многие мастера уверены в том, сбитые давлением отложения и грязь могут попасть прямиком на протоки гидроплиты, что приведет к еще большим проблемам.

Какая замена масла в АКПП лучше?

При обслуживании автомобилей с большим пробегом опытные механики скорее предложат компромиссный вариант со слитием масла через поддон.

При этом для тщательной чистки забитого отложениями «автомата» на свежем масле стоит проехать всего 4-5 тысяч километров, после чего повторить замену. В этом случае можно рассчитывать на то, что автоматическая коробка передач отработает максимально возможный срок.

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