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Кроссовер Jetta VS5: аналог Skoda Karoq готов пережить рестайлинг

От: Алексей Шмидт
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В 2019 году компания Volkswagen основала новый суббренд, наделив его именем, которое ранее ассоциировались исключительно с ее седаном. Под маркой Jetta сейчас выпускаются относительно простые и доступные автомобили, главным и единственным рынком для которых выступает Китай. В линейку бренда входят три модели: кроссовер VS5, его удлиненная версия VS7, а также 4-дверка VA3. Для первой подошло время планового рестайлинга.

Официального анонса обновленного Jetta VS5 еще не было, однако в базе «поднебесного» минпрома появились первые фотографии реформенного «паркетника». 

Судя по выложенным снимкам, китайскому кроссоверу достанется чуть более агрессивный бампер, чем был у его предшественника, а над полосами ДХО появятся декоративные элементы. Радиаторную решетку также модернизировали, добавив ей дополнительных блестящих «квадратов». 

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Корма изменилась не меньше, чем «передок». Задняя часть кузова обзавелась новым бампером, в котором задние светоотражающие элементы выполнили в виде сплошной горизонтальной полосы. 

Габариты VS5 с рестайлингом должны остаться прежними. Длина кроссовера, как и раньше, будет равна 4419 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1616 мм, а длина колесной базы составит 2630 мм. Примерно такие же габариты имеет родственник этой модели, хорошо известный на российском рынке – Skoda Karoq.

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Какие перемены с обновлением произойдут в салоне Jetta VS5, пока неизвестно, но можно предположить, что новинке достанется более современная мультимедийная система.

Изменений по части двигателей – не ожидается. Действующий кроссовер комплектуют 1,4-литровой бензиновой «наддувной четверкой» мощностью 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, связку которой составляет 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат». Привод во всех вариантах может быть только передним. 

Премьера обновленного Jetta VS5 должна состояться в течение этого года.  

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