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Новый Volkswagen Amarok на китайской платформе увеличится в размерах и станет гибридом

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Volkswagen готовит новое поколение пикапа Amarok с системой PHEV

Новый Volkswagen Amarok на китайской платформе увеличится в размерах и станет гибридом
Рендер нового поколения пикапа VW Amarok

Новый Volkswagen Amarok кардинально изменится по сравнению с нынешним пикапом. Модель следующего поколения станет крупнее, перейдет на новую рамную архитектуру и впервые получит подключаемую гибридную силовую установку, а на ее базе создадут семиместный внедорожник.

Напомним, первое поколение Volkswagen Amarok дебютировало в 2010 году как среднеразмерный пикап марки. В текущем поколении модель получила техническую связь с Ford Ranger. Новый Amarok станет следующим этапом развития семейства, причем Volkswagen планирует расширить его за счет других моделей.

Amarok станет заметно крупнее

Новый Volkswagen Amarok на китайской платформе увеличится в размерах и станет гибридом
Фото прототипа нового VW Amarok

Volkswagen уже показала предварительный вариант нового Amarok на фестивале родео в Барретосе. Даже в камуфляже пикап демонстрировал более прямые линии кузова и заметно увеличенные размеры.

По данным Autoesporte, основой станет платформа китайского Maxus Terron 9. При этом конструкция будет рамной и получит схему, которую называют «полумонококом». Предполагаемые размеры нового Amarok составят 5,50 метра в длину, 2 метра в ширину и 1,86 метра в высоту при колесной базе 3,30 метра. Для сравнения, нынешний пикап имеет длину 5,35 метра, ширину 1,95 метра, высоту 1,85 метра и колесную базу 3,09 метра.

Таким образом, Amarok следующего поколения станет одним из крупнейших представителей своего класса. По этим параметрам его сможет превзойти китайский Foton Tunland с длиной 5,61 метра и колесной базой 3,35 метра.

Новый Volkswagen Amarok на китайской платформе увеличится в размерах и станет гибридом
Фото прототипа нового VW Amarok

Механическая основа будет иметь общие черты с родственным Maxus Terron 9, включая прямые передние стойки, С-образную заднюю стойку и интегрированную в кабину грузовую платформу. Однако передняя часть получит фирменную стилистику Volkswagen с широкой светодиодной полосой, разделяющей фары.

Главным техническим новшеством станет подключаемый гибрид. Volkswagen уже подтвердила, что новый Amarok будет самым мощным в истории модели. Точные характеристики пока не раскрыты, однако ожидается около 400 л.с. Это заметно больше нынешних 258 л.с., которые развивает 3-литровый турбодизельный V6.

Помимо PHEV, ожидаются дизельные версии, но информации о конкретном двигателе пока нет.

У Amarok появится семиместный брат

Новое поколение станет основой для целого семейства автомобилей. Один из них получит семь мест и будет представлять собой внедорожник. Внутри компании проект известен под названием «Атакама».

Модель создают для конкуренции с Toyota SW4, GWM Haval H9 и Mitsubishi Pajero Sport. Она разделит с Amarok механическую базу, а производство семейства будет сосредоточено на заводе Volkswagen в Пачеко, Аргентина.

Точная дата выхода нового Amarok пока не раскрыта. Ожидается, что дополнительные подробности о пикапе и семиместном внедорожнике Volkswagen представит позднее.

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Фото:Autoesporte.globo, Autoblog Argentina

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