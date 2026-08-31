Новый Volkswagen Amarok на китайской платформе увеличится в размерах и станет гибридом

Рендер нового поколения пикапа VW Amarok

Новый Volkswagen Amarok кардинально изменится по сравнению с нынешним пикапом. Модель следующего поколения станет крупнее, перейдет на новую рамную архитектуру и впервые получит подключаемую гибридную силовую установку, а на ее базе создадут семиместный внедорожник.

Напомним, первое поколение Volkswagen Amarok дебютировало в 2010 году как среднеразмерный пикап марки. В текущем поколении модель получила техническую связь с Ford Ranger. Новый Amarok станет следующим этапом развития семейства, причем Volkswagen планирует расширить его за счет других моделей.

Amarok станет заметно крупнее

Фото прототипа нового VW Amarok

Volkswagen уже показала предварительный вариант нового Amarok на фестивале родео в Барретосе. Даже в камуфляже пикап демонстрировал более прямые линии кузова и заметно увеличенные размеры.

По данным Autoesporte, основой станет платформа китайского Maxus Terron 9. При этом конструкция будет рамной и получит схему, которую называют «полумонококом». Предполагаемые размеры нового Amarok составят 5,50 метра в длину, 2 метра в ширину и 1,86 метра в высоту при колесной базе 3,30 метра. Для сравнения, нынешний пикап имеет длину 5,35 метра, ширину 1,95 метра, высоту 1,85 метра и колесную базу 3,09 метра.

Таким образом, Amarok следующего поколения станет одним из крупнейших представителей своего класса. По этим параметрам его сможет превзойти китайский Foton Tunland с длиной 5,61 метра и колесной базой 3,35 метра.

Фото прототипа нового VW Amarok

Механическая основа будет иметь общие черты с родственным Maxus Terron 9, включая прямые передние стойки, С-образную заднюю стойку и интегрированную в кабину грузовую платформу. Однако передняя часть получит фирменную стилистику Volkswagen с широкой светодиодной полосой, разделяющей фары.

Главным техническим новшеством станет подключаемый гибрид. Volkswagen уже подтвердила, что новый Amarok будет самым мощным в истории модели. Точные характеристики пока не раскрыты, однако ожидается около 400 л.с. Это заметно больше нынешних 258 л.с., которые развивает 3-литровый турбодизельный V6.

Помимо PHEV, ожидаются дизельные версии, но информации о конкретном двигателе пока нет.

У Amarok появится семиместный брат

Новое поколение станет основой для целого семейства автомобилей. Один из них получит семь мест и будет представлять собой внедорожник. Внутри компании проект известен под названием «Атакама».

Модель создают для конкуренции с Toyota SW4, GWM Haval H9 и Mitsubishi Pajero Sport. Она разделит с Amarok механическую базу, а производство семейства будет сосредоточено на заводе Volkswagen в Пачеко, Аргентина.

Точная дата выхода нового Amarok пока не раскрыта. Ожидается, что дополнительные подробности о пикапе и семиместном внедорожнике Volkswagen представит позднее.