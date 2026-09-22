У Volkswagen появится альтернативный Taos: брат-близнец китайской марки Jetta

Независимый рендер нового Volkswagen Taos для латиноамериканского рынка

Новое поколение Volkswagen Taos для Латинской Америки получит китайскую основу Jetta VS8 и станет гибридным кроссовером. Производство модели начнется в Бразилии в 2028 году, а внешность адаптируют под актуальный дизайн немецкой марки.

Автомобиль появился в 2020 году в виде автомобиля, предназначенного для рынка Северной Америки. Впоследствии компактный SUV был представлен в России и даже собирался на мощностях местного завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, но недолго. Машина также предлагалась в Латинской Америке, но теперь, похоже, ее должна заменить совсем другая модель, хотя и с тем же названием.

Как сообщает портал «Autoesporte», в основу нового Taos для этого рынка ляжет кроссовер Jetta VS8. Это автомобиль отдельного суббренда, которым владеет китайский FAW и Volkswagen. Продукция этих марок располагается в «Поднебесной» ниже оригинальных моделей VW, а сами они представляют собой недорогие машины с невысокой стоимостью обслуживания.

Связь нового Volkswagen Taos для Латинской Америки и китайского Jetta VS8, как ожидается, будет просматриваться даже в дизайне кузова. Если верить опубликованным независимым рендерам (иллюстрации к этой статье), новый Taos унаследует от Jetta VS8 форму дверей, характерные выштамповки и остекление, включая заднее боковое окно. Сходство также заметно в зеркалах, колесных арках и заднем спойлере.

Передняя и задняя части будут отличаться от китайского кроссовера. Для Taos подготовят более плоскую переднюю панель с узкими фарами и светящейся перемычкой между ними. В нижней части появится широкий воздухозаборник с элементами контрастного цвета. Сзади фонари объединят в прямоугольную световую конструкцию на всю ширину кузова.

Независимый рендер нового Volkswagen Taos для латиноамериканского рынка

По размерам модель станет крупнее нынешней. Длина нового Taos составит 4,63 метра, ширина – 1,85 метра, высота – 1,62 метра, колесная база – 2,73 метра. У нынешнего поколения эти показатели составляют 4,46, 1,84, 1,63 и 2,68 метра соответственно.

Главным изменением может оказаться силовая гамма. В дорогих комплектациях кроссовер получит полноценную гибридную систему HEV с высоковольтной батареей без возможности внешней зарядки. В ее состав войдет 1,5-литровый четырехцилиндровый TSI Evo2 с непосредственным впрыском и циклом Миллера. Совокупная мощность установки составит 170 л.с.

Базовые версии получат тот же двигатель с 48-вольтовой системой MHEV, а суммарная мощность составит около 150 л.с. Силовые установки на первом этапе будут импортировать из Мексики, а производство двигателей в Бразилии планируется локализовать только с 2031 года.

Оснащение модели тоже расширится. Для нового Taos могут оказаться доступны автоматическая коробка передач с поворотным селектором, электронный стояночный тормоз и крупный люк в крыше.

Производство нового Taos запустят на заводе в Сан-Бернарду-ду-Кампу (Бразилия) в конце 2028 года.