«Китайский Passat» на электричестве: Volkswagen раскрыл подробности о новой модели ID.UNYX 09

Volkswagen готовит к продаже в Китае новый электрический седан ID.UNYX 09, разработанный при участии Xpeng. Модель станет вторым электромобилем Volkswagen, созданным в рамках партнерства с китайской компанией, и поступит на местный рынок 24 сентября.

Volkswagen Anhui – китайское подразделение Volkswagen, созданное для развития электромобилей на местном рынке. ID.UNYX 09 станет вторым электромобилем марки, разработанным совместно с Xpeng, после кроссовера ID.UNYX 08. Партнерство Volkswagen и Xpeng стало частью стратегии немецкой компании по ускорению разработки электромобилей для Китая.

ID.UNYX 09 станет одной из наиболее крупных моделей в новой электрической линейке Volkswagen Anhui. По размерам новая 4-дверка действительно приближается к формату большого седана.

Длина кузова составляет 5,081 метра, ширина – 1,98 метра, высота – 1,526 метра, а колесная база достигает 3,03 метра. Для сравнения, европейский Passat имеет длину 4,92 метра, поэтому новый электромобиль Volkswagen оказался крупнее него.

В основу модели легла 800-вольтовая электрическая архитектура, разработанная при участии Xpeng. Покупателям предложат две силовые установки. Базовая версия получит один электромотор на задней оси мощностью 313 л.с., а более мощная модификация оснащается двумя двигателями и полным приводом. Ее суммарная отдача достигает 370 кВт, или 503 л.с., а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Снаряженная масса зависит от исполнения и батареи – 2207 или 2307 кг. Для автомобиля предусмотрены аккумуляторы CATL емкостью 82 и 95 кВт/ч. Запас хода по китайскому циклу CLTC достигает 630 и 730 км соответственно.

В оснащение всех версий войдут современные системы помощи водителю и голосовые функции с использованием искусственного интеллекта. Более дорогие комплектации смогут получить панорамную стеклянную крышу, тормозные механизмы Brembo и 21-дюймовые колеса.

В европейской прессе новый уже прозвали «китайским электрическим Passat», но продавать машину в «Старом Свете» никто не собирается. Новый ID.UNYX 09 будет ориентирован исключительно на китайский рынок, где его коммерческий запуск состоится уже на днях – 24 сентября.

Появится ли машина в России будет зависеть от того, увидят ли смысл в ее завозе в страну параллельные импортеры, учитывая высокую мощность и ограничения по этому показателю с точки зрения утильсбора.