Как правильно прогревать двигатель зимой: на холостых оборотах и в движении

Прогрев – важная часть работы двигателя, которой часто пренебрегают многие автовладельцы. Если не выводить мотор на рабочую температуру, в будущем могут возникнуть определенные проблемы с его исправностью. Но как правильно прогревать двигатель зимой? Разбирался Daily-Motor.Ru.

Почему прогревать двигатель нужно?

Мотор нужно прогревать по одной простой причине – чтобы все технологические зазоры трущихся частей и механизмов заполнились и вышли на рабочий режим. Это зазоры в клапанах, поршневых кольцах, направляющих клапанов и многих других частях двигателя.

Плохо прогретый мотор ускоряет свой износ, увеличивает расход топлива и обладает гораздо меньшей тягой. Известны случаи, когда клапана от резкой нагрузки на непрогретом двигателе подвисали в открытом положении, что приводило к их загибу, прогару и потере компрессии.

Как прогревать двигатель на холостых оборотах?

Машину нужно завести с автозапуска или вручную и дать ей поработать на холостых оборотах в районе пяти минут. Если на улице стоит сильный мороз от 25 градусов и ниже, то это время следует растянуть до 10 минут.

Дизельные двигатели следует прогревать на холостых оборотах от 10 минут и выше, даже если температура не слишком низкая. Но лучше всего дизель прогревается в движении.

На протяжении холостой работы двигателя не рекомендуется нажимать педаль газа, глушить его и запускать снова, а также создавать какую-либо нагрузку. Первые несколько секунд, начиная с пуска – критические. В этот момент ухудшена смазка мотора, а значит, его запуск должен происходить естественным путем – стартером, без нажатий на педаль газа.

Недавно мы приводили слова одного из мотористов General Motors, который также не советовал подвергать двигатель дополнительной нагрузке во время прогрева.

Как прогревать двигатель в движении?

Как известно, полноценно прогреть до рабочей температуры мотор на холостых оборотах порой оказывается затруднительно или попросту невозможно. Поэтому дальнейший прогрев двигателя выполняется уже в движении.

Как только стрелка указателя температуры перевалит за 50 градусов, можно плавно начинать движение, но учитывая несколько нюансов: