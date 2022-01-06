Как правильно прогревать двигатель зимой: на холостых оборотах и в движении

Прогрев – важная часть работы двигателя, которой часто пренебрегают многие автовладельцы. Если не выводить мотор на рабочую температуру, в будущем могут возникнуть определенные проблемы с его исправностью. Но как правильно прогревать двигатель зимой? Разбирался Daily-Motor.Ru.
Почему прогревать двигатель нужно?
Мотор нужно прогревать по одной простой причине – чтобы все технологические зазоры трущихся частей и механизмов заполнились и вышли на рабочий режим. Это зазоры в клапанах, поршневых кольцах, направляющих клапанов и многих других частях двигателя.
Плохо прогретый мотор ускоряет свой износ, увеличивает расход топлива и обладает гораздо меньшей тягой. Известны случаи, когда клапана от резкой нагрузки на непрогретом двигателе подвисали в открытом положении, что приводило к их загибу, прогару и потере компрессии.
Как прогревать двигатель на холостых оборотах?
Машину нужно завести с автозапуска или вручную и дать ей поработать на холостых оборотах в районе пяти минут. Если на улице стоит сильный мороз от 25 градусов и ниже, то это время следует растянуть до 10 минут.
Дизельные двигатели следует прогревать на холостых оборотах от 10 минут и выше, даже если температура не слишком низкая. Но лучше всего дизель прогревается в движении.
На протяжении холостой работы двигателя не рекомендуется нажимать педаль газа, глушить его и запускать снова, а также создавать какую-либо нагрузку. Первые несколько секунд, начиная с пуска – критические. В этот момент ухудшена смазка мотора, а значит, его запуск должен происходить естественным путем – стартером, без нажатий на педаль газа.
Недавно мы приводили слова одного из мотористов General Motors, который также не советовал подвергать двигатель дополнительной нагрузке во время прогрева.
Как прогревать двигатель в движении?
Как известно, полноценно прогреть до рабочей температуры мотор на холостых оборотах порой оказывается затруднительно или попросту невозможно. Поэтому дальнейший прогрев двигателя выполняется уже в движении.
Как только стрелка указателя температуры перевалит за 50 градусов, можно плавно начинать движение, но учитывая несколько нюансов:
- Не следует превышать обороты отметки в 2500 об/мин. Разгоняться необходимо медленно и плавно, не делая лишних движений педалью газа.
- Первым всегда прогревается антифриз. И если охлаждающая жидкость уже вышла на рабочий диапазон, масло еще не достигло этой температуры. Смазка элементов двигателя будет хуже, поэтому мотору нельзя давать большую нагрузку.
- После достижения рабочей температуры необходимо некоторое время эксплуатировать машину в щадящем режиме. Спустя 2-3 минуты можно позволить использовать уже большие обороты.
Не грею двигатель от слова совсем. Сел, завёл, поехал. Но живу в Сочи)
Нет конкретики– одна вода и общие фразы.
В этом же стиле можно утверждать, что прогрев не обязателен и вреден для двигателя, приводя те же аргументы.