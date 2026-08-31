В Дании разбили лобовое Koenigsegg Gemera: замена обойдется владельцу в цену восьми новых Lada Vesta

Разбитое лобовое стекло на гиперкаре Koenigsegg Gemera

Редкий гиперкар Koenigsegg Gemera повредили в Копенгагене всего через две недели после передачи владельцу. Автомобиль стоимостью около 2,5 миллиона евро получил разбитое лобовое стекло, повреждения дверей и зеркал, а предварительная стоимость ремонта оценивается в 100–150 тысяч евро.

Koenigsegg Gemera представили в 2020 году как первый четырехместный автомобиль шведской марки. Модель создавалась как гиперкар для четырех человек и получила силовую установку с двигателем внутреннего сгорания и электромоторами. Gemera стала одним из самых необычных проектов Koenigsegg благодаря сочетанию высокой мощности и возможности перевозить нескольких пассажиров.

Лобовое стекло по цене 8 новых Lada Vesta

Инцидент произошел в Копенгагене возле Hotel d’Angleterre около шести часов утра. По имеющимся данным, неизвестный повредил припаркованный Koenigsegg Gemera, после чего скрылся.

На фотографиях видны разбитое лобовое стекло и следы повреждений на дверях. Серьезно пострадали и наружные зеркала: на них заметны отверстия и другие следы воздействия.

Автомобиль был доставлен владельцу всего 14 дней до происшествия. Gemera приобрели в швейцарском дилерском центре Garage Luzern, после чего гиперкар несколько раз замечали в Дании с шведскими регистрационными знаками.

О владельце автомобиля достоверной информации пока нет. В сети появились предположения, что им может быть датский коллекционер Ян Струве, однако эти сведения не подтверждены.

Цена нового Gemera составляет примерно в 2,5 миллиона евро или около 249 миллионов рублей. Гиперкар получил компактный двигатель внутреннего сгорания мощностью более 800 л.с., а суммарная отдача силовой установки с учетом электромоторов превышает 2000 л.с.

Теперь владельцу предстоит оценить последствия повреждений. По предварительным подсчетам, восстановление может потребовать от 100 до 150 тысяч евро. В пересчете на российскую валюту это примерно 10–15 миллионов рублей и эквивалентно стоимости от 6 до 8 новых Lada Vesta. Впрочем, почти наверняка всю эту сумму покроет страховая.

Полиция Копенгагена начала расследование обстоятельств произошедшего. Кто и зачем повредил редчайший гиперкар, пока неизвестно.