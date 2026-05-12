Редкий и очень дорогой гиперкар Koenigsegg One:1 экс-гонщика Формулы-1 Адриана Сутиля ищут в России

Угон автомобиля – всегда большая проблема для пострадавшего владельца. А когда это один из самых эксклюзивных гиперкаров в мире, то все становится еще печальнее.

С этой неприятностью столкнулся бывший пилот Формулы-1 Адриан Сутиль, выступавший в «Королевских гонках» с 2007 по 2014 год. Его гиперкар Koenigsegg One:1 стоимостью около 20 миллионов евро (1 миллиард 730 миллионов рублей), существующий в количестве всего 7 экземпляров, был угнан в конце прошлого года.

Инцидент произошел в Монако. Машину угнали из гаража, где за одну ночь пропали сразу 9 дорогих автомобилей, одним из которых оказался гиперкар Сутиля. Дело приобрело международный масштаб. В поиске машин участвует даже Интерпол, проверяющий информацию об их появлении на территории Восточной Европы и России.

Угон был совершен в конце 2025 года и, по словам семьи бывшего гонщика Формулы-1, им позвонил аноним, пригрозивший угнать автомобиль из их гаража. Что в итоге спустя несколько недель и было сделано.

Koenigsegg One:1 Адриана Сутиля — одна из самых узнаваемых машин в мире. Ее открытый карбоновый кузов в сочетании с розовыми акцентами делают гиперкар безошибочно узнаваемым.

Именно поэтому исчезновение автомобиля кажется абсурдным, поскольку он слишком известен, чтобы остаться незамеченным, и слишком эксклюзивен, чтобы продаваться на массовом рынке. Гиперкар оснащен двигателем мощностью 1360 л.с. и весит 1360 кг. А соотношение мощности к весу составляет 1:1.

Напомним, ранее сам Адриан Сутиль оказался в центре внимания из-за обвинений в мошенничестве. Бывшего гонщика Ф1 арестовали в конце прошлого года в рамках международного полицейского рейда. Информации о том, удалось ли ему выйти из заключения под залог, нет. Следствие в отношении него продолжается.