Koenigsegg разрабатывает кастомный Regera для одного важного в автоспорте человека

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Гиперкар Koenigsegg Regera появился в 2017 году и на момент своего дебюта поражал скоростными характеристиками. С места до 100 километров в час машина разгонялась всего за 2,8-секунды, а ее максимальная скорость составляла 410 км/ч.

Впоследствии такие автомобили приобретали себе голливудские звезды и известные спортсмены, а вскоре Regera появится в гараже у президента Международной Автомобильной Федерации (FIA) Мохаммеда Бен Сулайема. Причем в версии, которой нет ни у кого в мире.

Снимок экрана 2025 12 27 в 10.53.01
Особый Koenigsegg Regera, разрабатываемый для президента FIA

Особенная Regera создается компанией Koenigsegg специально для президента FIA строится на базе шасси одноименной модели под номером 7191.

Самым существенным ее изменением помимо внешности в сравнении с обычным гиперкаром является снятие гибридной системы и превращение машины в автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. После удаления электронного довеска Regera президента FIA будет полагаться исключительно на двигатель V8 с двойным турбонаддувом. 

Снимок экрана 2025 12 27 в 10.53.10
Секретные тесты Koenigsegg Regera, разрабатываемого для президента FIA

Мотор подвергнется модернизации и, как ожидается, будет выдавать около 1600 лошадиных сил, что заметно больше, чем его заводская конфигурация. 

Еще одна важная перемена коснется коробки передач. Специально для этой Regera адаптируют систему Engage Shift, впервые представленную в модели CC850. Она позволяет автомобилю работать с механической коробкой передач, но сохранять возможность переключения в автоматическом режиме. 

После того, как автомобиль будет полностью готов, его собираются представить публично (вероятно, на одном из Гран При Формулы-1 2026 года). 

Фото:Соцсети

