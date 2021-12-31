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Chevrolet Equinox 2022: стали известны цены

От: Алексей Шмидт
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После премьеры в Китае обновленный Chevrolet Equinox 2022 модельного года готовится к выходу в продажу на рынке Узбекистана. Там уже определились с ценами на реформенный кроссовер. Стоимость минимальной комплектации «паркетника» оценена в 250 миллионов 732 тысячи 510 сумов (1 миллион 745 тысяч рублей).

Для покупателей в Узбекистане новый «Шевроле Эквинокс 2022» будет доступен в четырех вариантах исполнения: 1,5T LS FWD, 2.0T 1LT FWD MH, 2.0T 1LT AWD MH и 2.0 3LT AWD MH. Цены версий с 2-литровым двигателем варьируются в пределах 338 миллионов 260 тысяч 870 сумов – 391 миллиона 304 тысяч 348 сумов (2 миллиона 352 тысячи рублей – 2 миллиона 720 тысяч рублей по текущему курсу).

Напомним, с рестайлингом кроссовер впервые в своей истории обзавелся мягко-гибридной трансмиссией (Mild-hybrid), состоящей из небольшого электрического мотора и аккумулятора на 48В, дополняющих традиционные двигатели внутреннего сгорания. Главное преимущество нововведения – экономичность (расход 7 литров на 100 км в смешанном цикле).

2022 Chevrolet Equinox RS Mild Hybrid China Exterior 005 front three quarter powertrain mild hybrid system

Автомобиль не получил существенных визуальных изменений за исключением ряда доработок в салоне. В качестве базового оборудования предложены светодиодные фары и задние фонари, а также световая проекция логотипа на задней двери, мультиинформационный дисплей, бортовой компьютер, электропривод кресла водителя, кондиционер или 2-зонный климат-контроль. 

Chevy Equinox Interior

Прием предзаказов на кроссовер уже стартовал. До покупателей они доберутся в 2022 году. О том, появится ли новый Equinox до России, пока неизвестно. Ближайшей новинкой Chevrolet для нашего рынка во внебюджетном сегменте станет новый Traverse, который поступит в распоряжение российских дилеров в течение следующего года. 

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