Задний спойлер Corvette ZR1 отслаивает краску с кузова, но только на скорости свыше 290 км/ч

Фото: Chevrolet

В 2024 году Chevrolet представила новый Corvette ZR1, ставший одним из самых производительных автомобилей в своем сегменте. За счет двух турбокомпрессоров американским инженерам удалось выжать из 5,5-литрового мотора V8 невероятные 1079 лошадиных сил и 1121 Нм, которые позволяют машине разгоняться до максимальной скорости в 346 километров в час. Однако все оказалось не так просто.

Владельцы таких машин начали жаловаться на их лакокрасочное покрытие. Причем, судя по всему, проблема наблюдается не в стандартном городском режиме эксплуатации, когда нельзя разогнаться более 60 километров в час, а в трассовом и даже гоночном.

Инженеры Chevrolet могли упустить из виду структурное взаимодействие между аэродинамическими элементами и ЛКП кузова экстремального суперкара, поскольку, если верить сообщениям владельцев, лакокрасочное покрытие машины начинает отслаиваться только на скорости свыше 290 километров в час.

Фото: Chevrolet

Вероятно, это связано с тем, что под воздействием огромной прижимной силы, которая в случае с этой моделью может доходить до 544 кг, ее задний спойлер изгибается.

Впервые об этой проблеме сообщил фанат трековых гонок Кристиан Уилер еще прошлой осенью, а теперь он рассказал о том, что еще два владельцы таких машин столкнулись с аналогичной проблемой – отлетевшей на высокой скорости краской с крышек багажников.

Фото: YouTube/Wheelr

Причем, судя по всему, этот дефект затрагивает исключительно машины, которые получили опциональный пакет ZTK. В нем карбоновое антикрыло шириной около 190 см весит примерно 7,7 килограмма. Само крыло выдерживает нагрузку, но не его пластиковые крепления, которые буквально вдавливаются в крышку багажника, соскабливая с него краску.

К счастью для владельцев таких машин, General Motors не спорит с теми, кто столкнулся с такой проблемой, и одобряет гарантийный перекрас их поврежденных крышек багажников. Но никаких сервисных акций, которые могли бы устранить эту проблему, к примеру установка под крепление антикрыла защитных резиновых прокладок, не анонсировано.

Вероятно, в GM уверены, что проблема не станет массовой, поскольку большинство владельцев Corvette ZR1 вряд ли будут разгоняться на нем до таких экстремальных скоростей, несмотря на возможности суперкара.