Chevrolet Cobalt начал резко терять позиции в Узбекистане: продажи за полгода упали почти на 40%

Фото: Chevrolet

Chevrolet Cobalt столкнулся с заметным снижением спроса на внутреннем рынке Узбекистана. За первые шесть месяцев 2026 года внутри страны было реализовано 40 тысяч 936 автомобилей этой модели – на фоне производства 82 тысячи 951 машины. Для сравнения, годом ранее при выпуске 73 тысячи 102 автомобилей местным покупателям досталось 67 тысяч 580 машин, поэтому доля внутреннего рынка за год сократилась с 92,4 до 49,3%.

Chevrolet Cobalt относится к числу моделей, которые выпускаются автомобильной промышленностью Узбекистана для внутреннего рынка и экспорта. Автомобили этой марки, произведенные в стране, также поставляются на другие рынки региона. Cobalt остается одной из заметных моделей узбекского автопрома, однако в 2026 году соотношение между объемами его производства и внутренних продаж существенно изменилось.

Согласно данным Национального статистического комитета Узбекистана, в январе–июне 2026 года местным покупателям было продано 40 936 Cobalt. За тот же период завод выпустил 82 951 автомобиль. Таким образом, разница между производством и продажами внутри страны составила около 42 тысяч машин.

При этом статистика не позволяет установить, какая часть автомобилей из этого объема была отправлена на экспорт, а какая осталась на складах. Cobalt поставляется в Азербайджан, Армению и Монголию. Кроме того, в Казахстане модель занимает заметную долю рынка новых автомобилей, а в Кыргызстане автомобили Chevrolet собираются из комплектующих, поставляемых из Узбекистана.

Поэтому сам по себе разрыв между производством и внутренними продажами еще не означает, что все непроданные в Узбекистане автомобили скопились на складах. Часть выпуска могла быть направлена за рубеж, однако открытые данные не позволяют определить точное распределение этих 42 тысяч машин между экспортом и складскими запасами.

Годом ранее ситуация выглядела совершенно иначе. В первом полугодии 2025 года завод произвел 73 тысячи 102 Cobalt, из которых внутри Узбекистана было реализовано 67 тысяч 580 автомобилей. Тогда доля внутренних продаж от объема выпуска достигала 92,4%. В 2026 году этот показатель сократился до 49,3%.

Наиболее заметным изменение стало именно для Cobalt. По другим моделям столь большого расхождения между выпуском и внутренними продажами не наблюдается.

Например, продажи Onix в первом полугодии даже оказались на 880 автомобилей выше объема производства за тот же период, что указывает на реализацию ранее накопленных запасов. У Tracker внутри страны было продано 87% от общего количества произведенных автомобилей.

Если рассматривать Cobalt, Onix и Tracker вместе, их совокупная доля внутренних продаж также снизилась. В первом полугодии 2025 года она составляла 82,1%. Ранее похожая ситуация наблюдалась с Tracker и Onix, когда завод производил значительно больше автомобилей, чем продавал на внутреннем рынке. В 2026 году наиболее существенный разрыв возник уже у Cobalt.

Ранее мы рассказывали о том, что другая, гораздо более вместительная модель Chevrolet в Узбекистане (Damas) резко подешевела на родине.