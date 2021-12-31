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Новый Genesis GV90: первое изображение

От: Алексей Шмидт
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В начале декабря стало известно, что корейский премиальный бренд Genesis работает над новым флагманским кроссовером GV90, который расположится в линейке автопроизводителя на ступень выше модели GV80. Новинка должна дебютировать в 2023 году. Как будет выглядеть Genesis GV90 решили показать независимые дизайнеры с корейского портала «Gotcha Cars».

Что известно на сегодняшний день

Актуальная линейка молодой марки Genesis состоит из трех седанов (плюс универсал на базе 4-дверки) и трех кроссоверов, одним из которых является исключительно электрическим (GV60). Предполагается, что новый «флагман» бренда, как и GV60, будет спроектирован на платформе E-GMP, предназначенной исключительно для «батарейных» моделей. По предварительной информации, длина кроссовера может составить 4930 мм, ширина – 2055 мм, высота – 1790 мм, а размер колесной базы – 3100 мм. 

Дизайн

На сегодняшний день никаких официальных подробностей о возможном внешнем облике автомобиля, кроме фото с плотно закамуфлированными прототипами, нет. Одной из последних новинок «Генезис» был седан G90 нового поколения, поэтому при создании визуализации GV90 (заглавное фото) дизайнеры ориентировались именно на него.

У своего родственника кроссовер может позаимствовать крупную радиаторную решетку, стыкующуюся с головной оптикой в виде узких полосок. Показанный на рендере автомобиль имеет ниспадающую подоконную линию и дверные ручки, скрытые в кузове. 

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Техника

О технической стороне модели пока ничего неизвестно. По слухам, ее запас хода на полностью заряженных батареях составит около 300 миль или 482 километра. При зарядке мощностью 350 кВт пополнить запас энергии в аккумуляторах можно будет всего за 20 минут.  

Флагман до выхода GV90

Роль действующего флагмана корейской марки пока играет вседорожник GV80. За него в России просят от 5 миллионов 20 тысяч рублей в исполнении с 2,5-литровым турбомотором на 249 лошадиных сил, от 5 миллионов 470 тысяч рублей в 3-литровой дизельной версии и от 6 миллионов 170 тысяч рублей в «топовом» бензиновом 379-сильной модификации.

Во всех вариантах автомобиль комплектуется системой полного привода и восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. 

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Электрический кроссовер это сразу не для нас. Разве что для Москвы только

КОММЕНТАРИИ

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