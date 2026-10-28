Новый Hyundai Tucson собрал 15 тысяч заказов за первый день продаж: внедорожная версия не пользуется спросом

Hyundai Tucson нового поколения стартовал на рынке Южной Кореи с рекордным результатом. В первый день продаж, состоявшийся 22 октября, компания получила более 15 тысяч заказов, превзойдя прежний рекорд модели. Кроссовер заметно изменился внешне, обзавелся новым интерьером и получил модернизированные бензиновую и гибридную силовые установки.

По официальным данным Hyundai, предыдущий рекорд составлял 10 тысяч 842 заказа за первые сутки. В этот раз наибольшим спросом пользовалась комплектация Inspiration, на которую пришлось 44% заявок. Базовую версию H-Pick выбрали 33% покупателей, а среднюю комплектацию Exclusive – 22%. Как ни странно, но на новое внедорожное исполнение XRT, в котором машина выделяется особым декором, пришлось всего 1% заказов.

Напомним, новое поколение Hyundai Tucson сильно поменялось внешне в сравнении с предшественником. Габариты кроссовера составили 4700 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1685 мм в высоту. Колесная база достигла 2785 мм. Кузов получил более угловатые очертания, объемные линии крыльев и выраженные грани боковин. Переднюю часть украсили вертикальные дневные ходовые огни H-Edge и горизонтальная световая полоса, визуально расширяющая автомобиль. Основные фары расположились ниже ходовых огней.

Сзади появились светодиодные фонари с трехмерными призматическими элементами. Горизонтальная световая линия и вертикальные секции повторили стилистику передней части, а массивный бампер подчеркнул новый внедорожный образ автомобиля.

В салоне Hyundai сделала ставку на минимализм и цифровые технологии. Центральное место занял крупный сенсорный экран, а приборная панель получила тонкую конструкцию и расположена над рулевым колесом. Мультимедийная система Pleos Connect поддерживает постраничную навигацию по интерфейсу и интегрирует голосового помощника Gleo AI, созданного с использованием большой языковой модели.

В моторную гамму нового Tucson вошел 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 193 л.с. и крутящим моментом 270 Нм. Он работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Гибридная версия использует 1,6-литровый турбомотор и систему TMED-II с двумя электромашинами, расположенными по схеме P1+P2. Совокупная мощность установки достигает 245 л.с., а заявленный средний расход топлива составляет около 5,7 л на 100 км.

Корейские инженеры также доработали ходовую часть кроссовера. В подвеске были применены амортизаторы с клапанами нового поколения, призванные улучшить реакцию на неровности.

Гибридная модификация получила систему E-Traction, которая помогает контролировать движения кузова и уменьшать крены в поворотах, а еще для снижения шума были использованы новые гидравлические опоры двигателя, дополнительные демпфирующие элементы трансмиссии и более толстое остекление.

Между тем, недавно Дейли-Мотор рассказывал о том, что в заводской документации нового Hyundai Tucson нашли рекомендацию использовать бензин премиум-класса, что вызвало большой переполох на форумах владельцев этой модели в Южной Корее.