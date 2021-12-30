Посмотрите на заброшенные автомобили, найденные в Великобритании: почти все они раритеты

Жанр, в котором блогеры отыскивают необычные автомобильные кладбища, становится все популярнее и популярнее. Последовать тренду решил и YouTube-канал «IMSTOKZE», который в качестве тематики выбрал именно это направление. Не так давно его ведущий набрел на стоянку заброшенных «Гелендвагенов», а теперь обнаружил коллекцию оставленных на многие годы раритетных автомобилей.

Судя по манере съемки, похоже автор канала вновь пробрался на чью-то частную территорию, но кому принадлежит эта коллекция и по какой причине она оказалась заброшена, по понятным причинам не уточнил.

На видео можно наблюдать по меньшей мере с десяток винтажных машин, которые хранятся как в полуразрушенном ангаре, так и простаивают под открытым небом. Большинство из показанных в ролике автомобилей находятся в крайне плохом состоянии. Их кузова долгие годы поедает коррозия, а интерьеры сохранились только наполовину.

Среди машин, которые были замечены во время прогулки блогера по этому автомобильному кладбищу, можно разглядеть несколько действительно раритетных моделей Porsche, а также брендов Triumph, Lotus, AC, Jaguar и даже уже не существующей марки Wolseley.

Кроме них мужчина наткнулся на несколько Bentley, на одной из которых сохранилась наклейка Tulpen Historic Rally 65. По всей вероятности машина участвовала в этом ралли (оно проводится в Нидерландах еще с 1948 года) в 1965 году.

Судя по всему, обнаруженное блогером кладбище находится в Великобритании. Прийти к такому выводу можно по тому факту, что большинство из автомобилей, хранящихся там, имеют правостороннее расположение руля.

Ранее издание Daily-Motor.Ru рассказывало о стоянке брошенных автомобилей «Москвич», найденной блогером с ником «Sanvile» в Литве. Некоторые из машин, простаивающих там под открытым небом, до сих пор находятся в неплохом состоянии.