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Угнанный Corvette C7 нашли на дне реки спустя шесть лет после пропажи

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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В соцсетях помогли раскрыть историю Corvette Grand Sport, найденного под водой

Угнанный Corvette C7 нашли на дне реки спустя шесть лет после пропажи

Corvette C7 Grand Sport, угнанный в декабре 2020 года, обнаружили на дне реки в американском штате Джорджия. На автомобиль случайно наткнулся местный дайвер Джереми Сайдс, который опубликовал фотографию в социальных сетях. Пользователи по надписи на лобовом стекле установили владельца и связали машину с давним сообщением об угоне.

Джереми Сайдс является президентом некоммерческой организации Rapid Compassion Collective. Ее деятельность, среди прочего, связана с поиском пропавших людей в водоемах и извлечением затонувших автомобилей. Во время обычного погружения Сайдс обнаружил Corvette на дне реки и разместил снимок находки в своем аккаунте exploringwithnug.

Изначально дайвер не понимал, какой автомобиль оказался перед ним. Ситуация изменилась после публикации фотографии: пользователи социальных сетей обратили внимание на имя, наклеенное на лобовое стекло. Поиск в интернете привел к сообщению о краже Corvette C7 Grand Sport, сделанному 11 декабря 2020 года.

Всего через несколько часов после появления фотографии пользователям удалось подтвердить личность владельца и установить связь найденной машины с автомобилем, пропавшим почти шесть лет назад.

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Угнанный Corvette C7 нашли на дне реки спустя шесть лет после пропажи

Длительное пребывание под водой серьезно сказалось на техническом состоянии Corvette. Повреждение водой, вероятно, нанесло непоправимый ущерб всей электрической системе и двигателю. Внешне машина сохранилась заметно лучше: на кузовных панелях нет видимых повреждений, а характерный силуэт C7 остается легко узнаваемым.

Теперь предстоит выяснить, как угнанный автомобиль оказался на дне реки в Джорджии. Расследование продолжается, однако власти пока не установили подозреваемых и никого не арестовали в связи с этой кражей.

Напомним, Corvette Grand Sport занимает промежуточное положение между Stingray и Z06 в семействе C7. Такая версия обладает более широким кузовом, тормозами Brembo и 6,2-литровым атмосферным V8 LT1, выдающим 460 л.с.

На российском авторынке такие машины можно найти среди подержанных и ввезенных из-за границы. Цены на них варьируются от 5,7 до 7,5 млн рублей и выше в зависимости от комплектации.

Фото:Exploringwithnug

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