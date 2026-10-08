Угнанный Corvette C7 нашли на дне реки спустя шесть лет после пропажи

Corvette C7 Grand Sport, угнанный в декабре 2020 года, обнаружили на дне реки в американском штате Джорджия. На автомобиль случайно наткнулся местный дайвер Джереми Сайдс, который опубликовал фотографию в социальных сетях. Пользователи по надписи на лобовом стекле установили владельца и связали машину с давним сообщением об угоне.

Джереми Сайдс является президентом некоммерческой организации Rapid Compassion Collective. Ее деятельность, среди прочего, связана с поиском пропавших людей в водоемах и извлечением затонувших автомобилей. Во время обычного погружения Сайдс обнаружил Corvette на дне реки и разместил снимок находки в своем аккаунте exploringwithnug.

Изначально дайвер не понимал, какой автомобиль оказался перед ним. Ситуация изменилась после публикации фотографии: пользователи социальных сетей обратили внимание на имя, наклеенное на лобовое стекло. Поиск в интернете привел к сообщению о краже Corvette C7 Grand Sport, сделанному 11 декабря 2020 года.

Всего через несколько часов после появления фотографии пользователям удалось подтвердить личность владельца и установить связь найденной машины с автомобилем, пропавшим почти шесть лет назад.

Длительное пребывание под водой серьезно сказалось на техническом состоянии Corvette. Повреждение водой, вероятно, нанесло непоправимый ущерб всей электрической системе и двигателю. Внешне машина сохранилась заметно лучше: на кузовных панелях нет видимых повреждений, а характерный силуэт C7 остается легко узнаваемым.

Теперь предстоит выяснить, как угнанный автомобиль оказался на дне реки в Джорджии. Расследование продолжается, однако власти пока не установили подозреваемых и никого не арестовали в связи с этой кражей.

Напомним, Corvette Grand Sport занимает промежуточное положение между Stingray и Z06 в семействе C7. Такая версия обладает более широким кузовом, тормозами Brembo и 6,2-литровым атмосферным V8 LT1, выдающим 460 л.с.

На российском авторынке такие машины можно найти среди подержанных и ввезенных из-за границы. Цены на них варьируются от 5,7 до 7,5 млн рублей и выше в зависимости от комплектации.