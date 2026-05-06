На парковке в США бросили суперкар Chevrolet Corvette C8: все пытаются выяснить, кто его владелец

Случаи, когда очень дорогие спортивные автомобили внезапно оказываются никому не нужны, нередки. Один из них недавно был зафиксирован в Майами (США), где на парковке уже долгое время стоит суперкар Chevrolet Corvette C8. Утверждается, что машина без номеров стоит на этом месте без движения уже много месяцев.

Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, автомобиль находится в идеальном состоянии, даже несмотря на слой пыли и множество надписей на кузове. Поэтому понять, почему никто за ним не возвращается уже долгое время, невозможно.

По одной из теорий, владелец этой машины скончался, а наследники еще не объявились. Другие предположения включают в себя потенциальный угон автомобиля, либо использование его в какой-то сомнительной с точки зрения закона схеме.

Дальнейшая судьба Chevrolet Corvette C8 остается неясной. Если никто не заявит о своем праве собственности на эту машину, долги за хранение могут в конечном счете привести к продаже этого автомобиля на аукционе владельцем стоянки.

Впрочем, это крайне радикальный исход. И, скорее всего, рано или поздно владелец желтого суперкара все-таки найдется.