В заброшенном автосалоне нашли «застывшие во времени» автомобили

В Великобритании запечатлели автосалон, который словно «застыл во времени». Причиной этого стал пожар, произошедший 25 лет назад. Именно он заставил владельцев закрыть бизнес, но само здание и несколько автомобилей, находившихся в нем, по-прежнему остаются на этом месте.

Дилерский центр находится в графстве Дербшир и пустует с 2002 года. От блестящих новых автомобилей, которые украшали его площадку, остались только ржавые Austin Maestro и Vauxhall Cavalier начала 1990-х годов выпуска.

Теперь это печально известная местная достопримечательность, заросшая пылью и колючками, а также ставшая мишенью для вандалов.

Узнать об этом месте тем, кто не живет в этом районе, удалось лишь недавно после того, как заброшенный автосалон вновь пытались поджечь.

Приехавшая пожарная бригада быстро потушила огонь, но автомобили, находящиеся в здании, получили существенные повреждения.

Как отмечают сами местные жители, с момента закрытия дилерского центра в нем пожар в нем возникал как минимум трижды. Городской совет несколько раз одобрял планы по строительству недвижимости на этом месте, но нынешний владелец здания отказывается его сносить.

Пожарно-спасательная служба заявила, что начала расследование для выяснения причин пожара.