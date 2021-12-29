Новый 130-тонный самосвал «БелАЗ-7513С» – производство стартовало

Линейка белорусского завода «БелАЗ» насчитывает несколько газодизельных самосвалов, однако все они «легкие» 45-тонники. Но теперь аналогичный двигатель заполучила и крупная модель. Новинка получила индекс 7513С и рассчитана на перевозку 130 тонн груза.

Предприятие успело выпустить уже около 60 таких машин. Все они оборудованы 16-литровым дизельным мотором Cummins KTA50, дополненным двумя криогенными баками для хранения метана и испарителем-регазификатором.

Перед тем, как приступить к производству газодизельных самосвалов, были проведены соответствующие испытания, в ходе которых удалось выяснить, что использование таких двигателей позволяет снизить расходы на топлива почти на 3,5 миллиона рублей в год на один автомобиль.

Кроме того, дизельные агрегаты, работающие на сжиженном газе, функционируют гораздо тише и ровнее, чем на традиционном «тяжелом топливе», а также обладают преимуществом с точки зрения интервалов замены масла. Если на солярке замена масла в двигателе требуется уже через 250 мото-часов, то на газе этот показатель увеличивается сразу вдвое – до 500 мото-часов.

По завершении тестов, которые продлились почти два года, «БелАЗ» выпустил 3 опытно-промышленных экземпляра новой модели, а теперь началось ее полноценное серийное производство.

Учитывая продолжающийся рост цен на топливо, можно предположить, что такие самосвалы практически наверняка будут пользоваться неплохим спросом.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о самых больших карьерных самосвалах в мире, среди которых лидером по-прежнему остается модель БелАЗ-75710.