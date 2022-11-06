В Сети показали уникальный самосвал «ЯМАЛ», созданный для бездорожья

Шарнирно-сочлененные самосвалы ввиду своей сложной конструкции массово на просторах бывшего СССР никогда не выпускались. Их было проще ввозить из-за рубежа. Однако с прекращением поставок таких машин в Россию заказчикам такой техники придется искать альтернативу, которой может оказаться новый внедорожный самосвал «ЯМАЛ B-4».

Машина была спроектирована под руководством Олега Бредихина. Внешне она напоминает «КамАЗы», но складывается такое впечатление только благодаря тому, что самосвал заимствует у челябинских машин кабину.

В остальном же сходства между «КамАЗами» и «ЯМАЛом» минимальны. Базовое шарнирно-сочлененное шасси модели B-4 спроектировано с прицелом на работу в самых тяжелых условиях, где о дорогах говорить не приходится. Самосвал-вездеход способен преодолевать любые препятствия на своем пути благодаря шарнирно-сочлененному шасси (две полурамы с шарнирным соединением, ломающиеся в горизонтальной плоскости).

В передней полураме размещены кабина и силовой агрегат, а в задней самосвальная платформа с механизмом ее подъема.

Приводит в движение выпускаемый в Набережных Челнах рядный 6-цилиндровый «дизель» Cummins рабочим объемом 6,7-литра. Отдача агрегата составляет 300 лошадиных сил. Производством мотора занимается «КамАЗ» без участия иностранного партнера.

Связку двигателю составляет гидромеханическая трансмиссия Allison 3500 RS, с которой сочетается 2-ступенчатая раздаточная коробка ZTF.

Производство нового большого самосвала планируют наладить в ближайшее время. А пока компания-разработчик занимается испытаниями прототипа. Оценить внедорожные качества машины можно по видео выше, опубликованному YouTube-каналом «MotorProject».