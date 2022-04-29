Самосвалы «БелАЗ» получат российские двигатели. С трансмиссиями вопрос еще не решен

Санкции заставили многих производителей грузовой техники экстренно искать замену иностранным двигателям и трансмиссиям. Однако если у обычной дорожной техники еще имеется возможность найти какие-либо альтернативы, то в случае со спецтехникой все немного сложнее.

Так, например, белорусский «БелАЗ» в тяжелом классе долгое время оснащался исключительно двигателями Cummins или UTM, которые теперь он вряд ли сможет получать из заграницы. Выбора у предприятия не осталось. Единственный вариант – найти поставщика в России, что в итоге и было сделано.

Как сообщает издание «Авторевю», «БелАЗ» заменит иностранных поставщиков для особо тяжелых машин на российскую компанию. Более того, использование двигателей УДМЗ в карьерных самосвалах белорусского завода уже входит в дорожную карту.

Уральский дизель-моторный завод располагается в городе Екатеринбург. Он представляет собой экс Уральский турбомоторный завод.

Планы по переходу самосвалов «БелАЗ» на российские моторы теплились еще с 2017 года, когда «УДМЗ» поставили задачу разработать и испытать силовой агрегат для Белорусского автозавода. Инженеры создали первый опытный образец, а затем решили его усовершенствовать. Экспериментальную разработку, датированную 2018 годом, окрестили индексом 75319. Самосвал с собственной массой в 161 тонны получил 12-цилиндровый V-образный дизельный мотор ДМ-185. Его рабочий объем оказался равен 70 литрам, а максимальная мощность составила 2536 лошадиные силы.

Скрестить белорусский самосвал и российский двигатель удалось весьма успешно. Причем настолько, что собранный экспериментальный образец самосвала уже несколько лет активно работает в Тунгусском разрезе в Бурятии.

Но если с двигателем вопрос уже каким-то образом решен, то что будет делать «БелАЗ» с альтернативой иностранной электротрансмиссии, пока остается только догадываться.

Кстати

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о самых больших карьерных самосвалах в мире, где лидером по сей день остается модель «БелАЗ-75710».