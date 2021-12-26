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«ЗАЗ» может начать сборку нового кроссвэна на базе Kia Seltos

От: Алексей Шмидт
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В декабре состоялась официальная премьера нового трехрядного кроссвэна Kia, получившего название Carens. В основу модели лег известный на российском рынке кроссовер Kia Seltos. Предполагалось, что автомобиль будет предназначен для индийского и других рынков Юго-Восточной Азии, однако, похоже, автомобиль можно со временем будет увидеть и в Украине.

Как сообщает издание «Акцент», производство нового кроссвэна Kia могут начать на «ЗАЗ». По информации источника этого портала, в 2022 году линейка локализованных на Запорожском автозаводе «Киа» пополнится приподнятым компактвэном на базе Seltos. Автомобиль присоединится к уже собираемым предприятием седану Rio и кросс-хэтчбеку Rio X.

Kia Carens7

Kia Carens с технической точки зрения представляет собой «растянутый» кроссовер Kia Seltos (+150 мм к колесной базе). Внешне автомобиль практически ничем не напоминает бюджетный «паркетник» – у него оригинальный кузов и салон с двумя вариантами компоновки сидений (на 6 и 7 мест). От исходного кроссовера «Каренс» унаследовал клиренс в 195 мм, однако полного привода у модели не будет (по крайней мере в Индии).

Kia Carens8

Список двигателей кроссвэна повторит моторную гамму индийского «Селтос». В нее, напомним, входят 1,4- и 1,5-литровые бензиновые агрегаты на 140 и 115 лошадиных сил соответственно, а также полуторалитровый турбодизель, выдающий 115 л.с. Список трансмиссий будет включать: 6-ступенчатую МКПП, «автомат» с аналогичным числом скоростей, вариатор и 7-диапазонный «робот».

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Цены на Kia Carens еще не объявлены, но предполагается, что за автомобиль будут просить примерно 20 тысяч долларов (полтора миллиона рублей). Появление корейской новинки в странах СНГ по ходу 2022 года кажется маловероятным. Впрочем, не исключено, что более доступная альтернатива кроссвэна Carnival в будущем расширит список рынков сбыта и, возможно, однажды доберется в том числе и до России. 

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