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Очередь за Hyundai Creta растянулась на полгода

От: Алексей Шмидт
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Если в России проблема дефицита кроссоверов Hyundai Creta стоит не так остро (дилерские наценки делают свое дело), то на других рынках приобрести корейский «паркетник» непросто. Так, например, в Индии, где клиенты желают купить автомобиль, очередь на модель растянулась на полгода вперед.

Покупателям приходится прибегать в выбору – ждать 6 месяцев либо покупать более дорогой вариант «Креты» – трёхрядный кроссовер Alcazar (срок его поставок составляет 3 месяца).

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Разница в ценах между 5- и 6- и 7-местной моделями хоть и есть, но не такая существенная. Стоимость Creta в версии SX с полуторалитровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач начинается от 1 миллиона 413 тысяч рупий (порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей), в то время как цена Alcazar в базовой комплектации с 2-литровым ДВС и МКПП составляет минимум 1 миллион 630 тысяч рупий. 

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Hyundai Alcazar был представлен весной этого года. Кроссовер интересен тем, что является «растянутой» версией Creta второго поколения. Размер колесной базы удлиненного вседорожника превосходит 5-местный аналог на 150 мм. 

«Паркетник» продают с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который в Индии недоступен для обычной «Креты». Помимо механической трансмиссии он может сочетаться с «автоматом». 

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