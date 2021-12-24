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Конкурент Теслы? Стали известны подробности о российском кроссовере E-Neva

От: Алексей Шмидт
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На этой неделе крупнейший российский холдинг воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», отметившийся разработкой зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» и других средств ПВО, зарегистрировал права на дизайн нового кроссовера, который получил название E-Neva. Изображения автомобиля сначала появились в базе Роспатента, а затем были опубликованы его первые тизеры.

Новинка оборонного холдинга представляет собой среднеразмерный «паркетник», оборудованный электрической силовой установкой.

Премьера платформы E-Neva, получившей аналогичное название, что и сам кроссовер, состоялась в конце лета этого года на форуме «Армия-2021». За разработку шасси модели отвечал Обуховский завод, а дизайн машины разрабатывали специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета. 

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Длина кроссовера «Е-Нева» составит около 4500 мм, что примерно соответствует бестселлеру Volkswagen Tiguan. При этом длина колесной базы, если верить фирменным картинкам, окажется крупнее, чем у его аналогов, что обеспечит пассажиров заднего ряда дополнительным пространством без ущерба в объеме багажного отделения (он будет равен 610 литрам).

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В качестве силовой установки для новинки выступит сразу два электрических двигателя (по одному на каждой из осей). Их совокупная мощность составит 320 кВт или 435 лошадиных сил.

С места до 60 км/ч E-Neva будет способна разгоняться за 2,7-секунды, а ее максимальная скорость составит 197 километров в час. Запас хода на одном заряде – 463 км. 

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В салоне нового российского электрокроссовера можно ожидать появления виртуальной панели приборов с возможностью проекции на ветровое стекло, а также большого 15-дюймового дисплея мультимедийной системы. 

Сроки выхода автомобиля, который уже сравнивают с кроссовером Tesla Model Y, пока не обозначены.

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Конкурент Теслы? Пусть сначала научатся быть конкурентами Солярисов и Рио)

КОММЕНТАРИИ

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