Новый Lexus LX 600: раскрыты цены для рынка США

Компания Lexus готовится к началу продаж на североамериканском рынке нового поколения внедорожника LX. И если цены на LX 600 на родине (в Японии) стали известны еще в конце ноября, то прайс-лист на заокеанский вариант нового LX рассекретили только сейчас.

Базовый вариант LX 600 оценили в 86 тысяч 900 долларов (6 миллионов 400 тысяч рублей). За внедорожник в исполнении Premium будут просить от 95 тысяч долларов (6 миллионов 998 тысяч рублей). Вариант LX600 F SPORT Handling получил минимальную стоимость в 101 тысячу долларов (7 миллионов 440 тысяч рублей), а самые дорогие исполнения японского внедорожника под названиями Luxury и Ultra Luxury будут предложены на рынке США по ценам от 103 и 126 тысяч долларов (7 миллионов 585 тысяч рублей и 9 миллионов 280 тысяч рублей соответственно).

Напомним, как ранее рассказывал Daily-Motor.Ru, на японском рынке начальный вариант LX 600 был оценен в 12 миллионов 500 тысяч йен (8 миллионов рублей 335 тысяч рублей), тогда как самое дорогое исполнение стоит 18 миллионов йен (порядка 12 миллионов рублей по текущему курсу).

Премьера нового Lexus LX в Соединенных Штатах состоялась в ноябре этого года. Автомобиль был показан на выставке SEMA. На мероприятие привезли вариант LX 600 F-Sport, отличающийся внешне от других версий наличием заднего дифференциала повышенного трения фирмы Torsen, нового заднего стабилизатора поперечной устойчивости, 22-дюймовых кованных колесных дисков, затемненной радиаторной решетки и красных вставок в интерьере.

Продавать Lexus LX600 2022 на американском рынке планируют с 3,4-литровым твин-турбо мотором мощностью 409 лошадиных сил, агрегатированным 10-диапазонным «автоматом». Дизельного варианта LX 500d в США, можно не ждать, однако не исключено, что в будущем на этом рынке появится гибридная версия двигателя V6, недавно дебютировавшая в новой Toyota Tundra.

В продажу на американском рынке новый Lexus LX600 поступит в первом квартале 2022 года.