В Финляндии обнаружили уникальный дизельный ЗИЛ-164

Финский фотограф Тони Рикстром опубликовал в своем портфолио снимок уникального автомобиля – ЗИЛ-164, оснащенного дизельным двигателем Perkins. Машиной 60 лет владели местные ВВС, поэтому передвигалась она в основном по дорогам Скандинавии.

Вообще, в Финляндию поставляли практически всю линейку советских моделей, в том числе и грузовых. Массовое поступление машин на скандинавский рынок началось еще в 70-х, однако автомобили экспортировали финнам и раньше, правда небольшими партиями. Самыми масштабными были поставки «газонов», а также «ЗИЛов».

Чаще всего привозили в Финляндию обычные бортовые ЗИЛ-130Г. Впрочем, на службе в финской армии имелось немало и полноприводных «ЗИЛов» с индексами 157 и 131.

Обеспечением технического обслуживания и гарантийного ремонта занималась местная фирма Konela. Специалисты этой компании при поступлении машин из СССР меняли на них стоковую зиловскую бензиновую «восьмерку» на британские дизельные моторы Leyland или Perkins.

Что касается показанного на фотографиях экземпляра, то он был поставлен финским ВВС в период с 1962 по 1964 годы в паре с самолетами МиГ-21 и МиГ-15, для которых такие машины служили техникой для обслуживания. Автомобиль представляет собой передвижной электроагрегат на шасси ЗИЛ-164, предназначенный для электропитания систем самолета на земле во время проведения их техобслуживания.

Традиционный ЗИЛ для Финляндии

От обычного «ЗИЛа» машина практически не отличалась. Ей достались лишь дополнительный генератор со спецмуфтой переключения, электромагнитный регулятор, распределительный щит, аккумуляторный блок и задняя фара.

Как долго она использовалась финами, не уточняется, но в ходе одного из ремонтов автомобилю, как и многим другим его родственников, заменили двигатель на дизельный мотор Perkins мощностью 120 лошадиных сил. С ним 164-й наездил всего 4 тысячи 500 километров, после чего был продан. Нынешний хозяин машины собирается продать автомобиль, причем просит за него относительно небольшие для Европы деньги – 5 тысяч евро или 420 тысяч рублей.