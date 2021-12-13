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В Финляндии обнаружили уникальный дизельный ЗИЛ-164

От: Алексей Шмидт
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Финский фотограф Тони Рикстром опубликовал в своем портфолио снимок уникального автомобиля – ЗИЛ-164, оснащенного дизельным двигателем Perkins. Машиной 60 лет владели местные ВВС, поэтому передвигалась она в основном по дорогам Скандинавии.

Вообще, в Финляндию поставляли практически всю линейку советских моделей, в том числе и грузовых. Массовое поступление машин на скандинавский рынок началось еще в 70-х, однако автомобили экспортировали финнам и раньше, правда небольшими партиями. Самыми масштабными были поставки «газонов», а также «ЗИЛов». 

Чаще всего привозили в Финляндию обычные бортовые ЗИЛ-130Г. Впрочем, на службе в финской армии имелось немало и полноприводных «ЗИЛов» с индексами 157 и 131.

3 ЗИЛ FIN
1 ЗИЛ FIN

Обеспечением технического обслуживания и гарантийного ремонта занималась местная фирма Konela. Специалисты этой компании при поступлении машин из СССР меняли на них стоковую зиловскую бензиновую «восьмерку» на британские дизельные моторы Leyland или Perkins. 

2 ЗИЛ FIN

Что касается показанного на фотографиях экземпляра, то он был поставлен финским ВВС в период с 1962 по 1964 годы в паре с самолетами МиГ-21 и МиГ-15, для которых такие машины служили техникой для обслуживания. Автомобиль представляет собой передвижной электроагрегат на шасси ЗИЛ-164, предназначенный для электропитания систем самолета на земле во время проведения их техобслуживания. 

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Традиционный ЗИЛ для Финляндии

От обычного «ЗИЛа» машина практически не отличалась. Ей достались лишь дополнительный генератор со спецмуфтой переключения, электромагнитный регулятор, распределительный щит, аккумуляторный блок и задняя фара. 

Как долго она использовалась финами, не уточняется, но в ходе одного из ремонтов автомобилю, как и многим другим его родственников, заменили двигатель на дизельный мотор Perkins мощностью 120 лошадиных сил. С ним 164-й наездил всего 4 тысячи 500 километров, после чего был продан. Нынешний хозяин машины собирается продать автомобиль, причем просит за него относительно небольшие для Европы деньги – 5 тысяч евро или 420 тысяч рублей. 

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