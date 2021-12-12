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Пикап Kia Sportage: как он мог бы выглядеть

От: Михаил Романченко
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Успех пикапа Hyundai Santa Cruz, продажи которого в США стартовали этим летом, может заставить Kia задуматься о том, чтобы укрепить позицию корейцев на рынке Штатов. Автомобиль стал самым быстрораскупаемым автомобилем в августе, а саму модель высоко оценили как журналисты, так и первые владельцы. Сейчас в линейке «Киа» есть не так много моделей, которая могла бы лечь в основу пикапа. Одна из них – недавно сменивший поколение кроссовер Sportage.

Независимые дизайнеры индийского издания «SRK» решили пофантазировать на тему того, как мог бы выглядеть пятый «Спортейдж», если бы его переделали в пикап.

Как можно наблюдать на опубликованном в Сети рендере, такая модель сохранила бы дизайн передней части кузова кроссовера, но отличалась бы от него наличием грузовой платформы на месте багажника. На боковинах автомобиля видны накладки из неокрашенного пластика. 

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Сохранение второго ряда в салоне привело бы к увеличению длины машины по сравнению с исходным «паркетником». На крыше автомобиля можно заметить специальный пластиковый багажник, который напрямую оказал бы влияние на показатель высоты модели.

Продажи Sportage 5 в США уже стартовали. За кроссовер просят от 24 тысяч 90 долларов, тогда как его соплатформенний Hyundai Tucson, переживший модернизацию ранее, оценен минимум в 25 тысяч 350 долларов. 

В России пятое поколение «Спортейдж» поступит в продажу в 2022 году. 

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