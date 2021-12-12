Пикап Kia Sportage: как он мог бы выглядеть

Успех пикапа Hyundai Santa Cruz, продажи которого в США стартовали этим летом, может заставить Kia задуматься о том, чтобы укрепить позицию корейцев на рынке Штатов. Автомобиль стал самым быстрораскупаемым автомобилем в августе, а саму модель высоко оценили как журналисты, так и первые владельцы. Сейчас в линейке «Киа» есть не так много моделей, которая могла бы лечь в основу пикапа. Одна из них – недавно сменивший поколение кроссовер Sportage.

Независимые дизайнеры индийского издания «SRK» решили пофантазировать на тему того, как мог бы выглядеть пятый «Спортейдж», если бы его переделали в пикап.

Как можно наблюдать на опубликованном в Сети рендере, такая модель сохранила бы дизайн передней части кузова кроссовера, но отличалась бы от него наличием грузовой платформы на месте багажника. На боковинах автомобиля видны накладки из неокрашенного пластика.

Сохранение второго ряда в салоне привело бы к увеличению длины машины по сравнению с исходным «паркетником». На крыше автомобиля можно заметить специальный пластиковый багажник, который напрямую оказал бы влияние на показатель высоты модели.

Продажи Sportage 5 в США уже стартовали. За кроссовер просят от 24 тысяч 90 долларов, тогда как его соплатформенний Hyundai Tucson, переживший модернизацию ранее, оценен минимум в 25 тысяч 350 долларов.

В России пятое поколение «Спортейдж» поступит в продажу в 2022 году.