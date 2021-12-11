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Kia Sportage 5 поколения для России: длинная база и два мотора

От: Алексей Шмидт
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Компания Kia оформила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новое, 5 по счету поколение кроссовера Sportage. Документ позволяет начать продажи автомобиля на российском рынке. Как и прежде, у нас модель будут собирать локально.

Премьера Sportage 5 генерации с заводским индексом NQ5 в родной Южной Корее состоялась еще летом этого года, а осенью рассекретили варианты реформенного кроссовера для Европы, Австралии и США. Теперь корейский «паркетник» сертифицирован и в РФ. 

ОТТС на модель вступило в силу 10 декабря 2021 года, однако продажи автомобиля начнутся только в следующем году. Когда именно, пока неизвестно, но это точно будет первая половина 2022 года. Собирать кроссовер продолжит калининградский завод «Автотор».

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На российском рынке предложат растянутый вариант Sportage, который продается в США и Корее. Длина такого кроссовера составит 4660 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1660 мм, а размер колесной базы будет равен 2755 мм. Для сравнения, габариты актуальной генерации «Спортейджа», продающейся сейчас в России: 4485/1855/1645 мм при колесной базе в 2670 мм.

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Пока в России Sportage 5 сертифицирован исключительно с бензиновыми «атмосферниками». Судя по ОТТС, они окажутся такими же, как у родственного Hyundai Tucson: это 2-литровый мотор G4NL мощностью 150 лошадиных сил и 192 Нм, а также 2,5-литровый G4KN, выдающий 190 л.с. и 242 Нм.

Связку базовому агрегату составит 6-ступенчатая МКПП или «автомат». «Старший» мотор будет агрегатирован исключительно 8-скоростной автоматической трансмиссией. Первый вариант можно будет выбрать как с передним, так и полным приводом, тогда как второй – только версии 4WD. 

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Напомним, уходящий «Спортейдж» сейчас продают в России с 2- и 2,4-литровыми атмосферными бензиновыми моторами мощностью 150 и 184 лошадиные силы. Трансмиссии на выбор две: 6-скоростные «механика» или АКПП. Цены на кроссовер начинаются с отметки в 1 миллион 964 тысячи 900 рублей. 

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