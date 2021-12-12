Новый BMW 7 Series G70: опубликованы первые изображения

Этим летом компания BMW опубликовала первые фотографии 7 Series нового поколения, испытания прототипов которого проходили по дорогам южной части Европы. Согласно пресс-релизу, опубликованному тогда, баварцы тестировали компоненты подвески, рулевого управления и тормозную систему автомобиля. Внешний облик автомобилей был сильно замаскирован. Впрочем, сквозь него все же можно было заметить определенные дизайнерские наработки, которые достанутся реформенному седану.

Независимые дизайнеры с портала «SRK» решили продемонстрировать все визуальные изменения, которые получит 7 Series G70.

Если верить выложенному в Сеть рендеру, реформенная «семерка» обзаведется языком дизайна, представленном недавно в концепт-каре Concept XM. Одной из главных особенностей внешнего облика модели станет 2-этажная головная оптика. Верхняя ее часть будет отвечать за дневные ходовые огни, а основной блок фар расположится ниже. Фирменная радиаторная решетка в виде ноздрей – на месте, а в нижней части бампера встроен компактный воздухозаборник.

Корму на рендере не показали, но в этой части кузова вполне можно ожидать появления задних фонарей в стиле BMW iX.

Что касается линейки двигателей, то новый 7 Series попрощается с версией M760i и ее V12. Тем не менее, это место не останется пустым – модели достанется новый V8, а также обновленные версии 6-цилиндровых моторов. В самой мощной конфигурации ДВС G70 будут иметь мощность около 565 лошадиных сил.

Производство нового BMW 7 Series должно начаться в июле 2022 года. В продажу на европейском рынке автомобиль поступит в марте 2023 года.