BMW готовит новое поколение 7-Series. Первые фото

Компания BMW выкатила на первые тестовые испытания новое поколение седана 7-Series. Автомобиль был замечен накануне в рамках обкатки по дорогам южной части Европы.

Пока кузов машины полностью покрыт камуфляжем, который не позволяет полноценно рассмотреть дизайн модели. Ожидается, что внешний облик реформенной баварской 4-дверки будет выглядеть более современно, но не без «налета» ретро. По слухам, некоторые черты новая «семерка» позаимствует у недавно дебютировавшего кроссовера BMW iX.

Судя по снимкам, новинка сохранит большую колесную базу, что должно обеспечить просторный салон.

Интерьер представлен только одним шпионским фото, демонстрирующим не так много, как хотелось бы. На снимке можно заметить несколько больших дисплеев, один из которых, очевидно, является цифровой панелью приборов, а второй экраном мультимедийной системы.

По неофициальной информации, при разработке 7-Series нового поколения руководство BMW решило сделать ставку на электрификацию. Впрочем, в линейке двигателей новой модели должны остаться также традиционные бензиновые и дизельные моторы.

Премьера седьмого поколения BMW 7-Series запланирована на 2022 год. В продажу седан поступит не раньше 2023 года.