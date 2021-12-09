Среднетоннажный вездеход МЗКТ-4503КМ: он будет конкурентом «ГАЗ Садко Некст»

Один из крупнейших в СНГ производителей военной техники, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), готовится к выходу новой модели, которая позиционируется как прямой конкурент российскому «ГАЗ Садко Некст». Речь идет о гражданском среднетоннажном вездеходе 4×4 с индексом МЗКТ-4503КМ.

В основу машины легла платформа бескапотного военного вездехода МЗКТ-5002000 4×4, который, в свою очередь, является идейным наследником легендарного советского автомобиля ГАЗ-66.

На первых порах гражданские вездеходы можно будет выбрать в двух вариантах исполнения: фургон-мастерская и «вахтовый автобус».

В начальном варианте оснащения для МЗКТ-4503КМ заявлены: предпусковой подогреватель жидкостного типа, пневмоусилитель привода сцепления, пневматические тормоза, пружинные энергоаккумуляторы стояночной тормозной системы с пневматическим растормаживанием, моторный тормоз-замедлитель, а также откидывающаяся кабина, проблесковые маячки и переносная электрическая лебедка для самовытаскивания.

О том, каким двигателем планируют оснащать гражданскую модель МЗКТ, пока информации нет. Армейский вездеход МЗКТ-5002000 комплектуется двумя вариантами силовых агрегатов: российским ЯМЗ-534 мощностью 215 лошадиных сил и китайским Weichai WP4.6NQ220E50 с отдачей в 220 «сил». Связку первому составляет пятиступенчатая «механика» российского производства, а второму 6-скоростная МКПП, выпускаемая в «Поднебесной».

Учитывая, что для нового 4503КМ заявлена именно шестидиапазонная механическая трансмиссия, можно предположить, что в качестве двигателя для модели задействуют именно китайский мотор.

Сроки появления нового полноприводого вездехода белорусского предприятия с независимыми подвесками в продаже пока не обозначены.