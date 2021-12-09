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Новый кроссовер Honda – конкурент Hyundai Creta и Kia Seltos: известны подробности

От: Алексей Шмидт
honda suv rs concept

Honda готовится к расширению своей SUV-линейки на развивающихся рынках. Вскоре портфолио японского автопроизводителя пополнится новым компактным «паркетником», который может дебютировать между 2022 и 2023 годами. 

В компании намекают, что новый вседорожник встанет в один ряд с такими SUV-моделями, как Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. И хотя официальная информация о сроках запуска модели еще не обозначена, предполагается, что автомобиль доберется до дилеров во второй половине 2023 года.

В основу новинки ляжет концепт-кар RS, представленный в этом году на автосалоне GIIAS в Индонезии. Шоу-кар отличался угловатыми фарами по периметру, необычной радиаторной решеткой, бампером с широкой защитной перемычкой, противотуманными фонарями с вертикальными планками, покатой линией крыши и тонкими горизонтально расположенными задними светодиодными фонарями.

honda suv rs4

Длина нового кроссовера «Хонда» будет около 4300 мм. В качестве платформы выступит «тележка» седана City. Некоторые элементы дизайна автомобиль должен позаимствовать у новых поколений BR-V и HR-V.

honda suv rs2

В качестве двигателя для модели японцы могут задействовать полуторалитровый бензиновый мотор iVTEC мощностью 121 лошадиную силу и 145 Нм крутящего момента. Помимо него в агрегатную гамму кроссовера должен войти «гибрид» HEV.

Другие подробности о новом кроссовере Honda раскроют ближе к его официальному дебюту.

В России автомобиль можно не ждать. С 2022 года японский автопроизводитель свернет свой бизнес на территории нашей страны, оставив только мотоциклетное подразделение. 

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