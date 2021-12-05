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Новый минивэн Toyota Noah: дизайн раскрыт до премьеры

От: Ростислав Архипов
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В Сеть утекли фотографии из официальной брошюры нового поколения среднеразмерного минивэна Noah. Четвертая генерация японской модели получит модернизированный внешний облик, сменит платформу и станет полностью гибридным.

Судя по изображениям, заключенным в официальном каталоге Toyota, который стал достоянием общественности, новый Noah обзаведется дизайном, выдержанным в стиле «старших» моделей Alphard и Hiace. Автомобилю достанутся новые пропорции кузова, свесы станут больше, а площадь остекления будет увеличена. 

Предполагается, что новый Toyota Noah сохранит 7- или 8-местные варианты компоновки салона, а также габаритную длину в 4700 мм. В качестве платформы для модели выступит современная «тележка» TNGA (Toyota New Global Platform), лежащая в основе всех последних моделей японского автопроизводителя. 

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Линейка двигателей модели в таком случае будет включать в себя 150-сильный бензиновый «атмосферник», работающий в паре с клиноременным вариатором, а также гибридную силовую установку на базе 1,8-литрового ДВС. Последняя должна прибавить как с точки зрения мощности электромотора, так и емкости аккумулятора. Не исключен и вариант с электрическим полным приводом. 

Ранее стало известно о том, что «Тойота» планирует отказаться от производства трех разных моделей с одинаковыми характеристиками. На сегодняшний день в линейке Toyota имеется три «однокоренные» модели: Noah, Voxy и Esquire, но останется только первая. Производство роскошного минивэна Esquire прекратят до конца 2021 года, а Voxy заменят на версию Noah Custom, отличающейся от простого «Ноя» специальным оформлением «передка».

Прием заказов на новый Toyota Noah в Японии начнется с 8 декабря. «Живые» продажи модели стартуют в 2022 году. 

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