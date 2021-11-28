«КамАЗ» рассказал, чем новый «Компас» лучше «ГАЗели»

Компания «КамАЗ» готовится к старту продаж новой линейки грузовых автомобилей «Компас». Преддверии дебюта машин на отечественном рынке главный конструктор Камского автозавода Сергей Назаренко назвал все основные преимущества грузовиков «Компас» перед их конкурентами – «ГАЗель» и «ГАЗон».

По словам специалиста, пообщавшегося с журналистами газеты «Вести КамАЗа», новые «Компасы» окажутся лучше «ГАЗелей» и «ГАЗонов» как с точки зрения маневренности, обзорности, большего внутреннего объема кабины, так и грузоподъемности, более богатой базовой комплектации и низкого расхода топлива.

При этом главный конструктор «КамАЗа» признал, что никакой связи между новыми «Компасами» и традиционной продукцией Камского автомобильного завода нет, а вся компонентная база, которая досталась новому семейству, была позаимствована у китайского автопроизводителя JAC Motors.

Точные цены на «Компасы» Назаренко не назвал, но намекнул на то, что автомобили окажутся примерно на 5% дороже конкурентов из «Группы ГАЗ». Впрочем, чуть более высокая стоимость семейства будет компенсироваться целым списком преимуществ, которых нет у их «одноклассников».

Так, например, «Компасы» обладают бескапотной компоновкой, позволяющей при сохранении габаритов бортовой платформы существенно сократить радиус поворота. Кроме того, за счет такой конструкции у семейства окажется больший внутренний объем кабины и обзорность.

Начиная с базовой комплектации для грузовичков Камского автозавода обещан кондиционер, который в нижегородских автомобилях является прерогативой одной из опций.

Первыми на рынок должны выйти среднетоннажные машины «Компас-9» и «Компас-12». Они доберутся до дилеров в декабре 2021 года. Более легкие и компактные «Компас-5» и «Компас-6» появятся в продаже во второй половине следующего года. Ну а грузовик «Компас-3», основным преимуществом которого станет возможность управления машиной с водительскими правами легковой категории B, задержится до конца 2023 года.

Напомним, «Камаз Компас» максимально унифицирован с китайским грузовым автомобилем JAC семейства N-Series. Российская новинка унаследовала у модели из «Поднебесной» раму, мосты, кабину и даже интерьер. Двигатель «Компасу» также достался от «китайца» – это 3,8-литровый турбодизель Cummins ISF мощностью 154 лошадиные силы, агрегатированный механической коробкой передач фирмы Fast Gear.