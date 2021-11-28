Как будет выглядеть BMW 7 Series 2022: первый рендер

Подходит время плановой смены поколения BMW 7 Series. Шестая генерация этой модели появилась в 2015 году, а седьмая должна дебютировать весной 2022-го. Продажи в Европе новой «семерки» стартуют ближе к марту 2023 года.

О том, что баварцы работают над 7 Series 2022, стало известно еще в прошлом году. Тогда в Сети появились первые шпионские фотографии закамуфлированного прототипа, который затем несколько раз подлавливали в ходе тестовых испытаний в южной Европе.

Независимые дизайнеры с портала «Motor.es» решили представить, как будет выглядеть новинка, опубликовал рендеры новой «семерки». При их создании художники использовали снимки прототипов, ранее засветившихся на тестах.

Если верить выложенному изображению, одной из главных особенностей экстерьера нового поколения 7 серии станет 2-этажная головная оптика. Её верхнюю часть отведут под узкие светодиодные полосы ДХО, а нижнюю – под основной блок фар. Радиаторная решетка выглядит массивно и имеет фирменную форму узнаваемых «ноздрей», получив хромированную окантовку и вертикальные ламели внутри. В нижней части переднего бампера интегрирован компактный воздухозаборник.

Как будет выглядеть корма машины, дизайнеры не показали, но если взглянуть на шпионские фото, можно предположить, что фонари новой 7-Series выполнят в стиле BMW iX.

В салоне можно ожидать ряд других отсылок к электрическому «паркетнику», включая массивный изогнутый дисплей, объединяющий в себе цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы.

Список опций модели может пополниться функциями подогрева, вентиляции и массажа сидений заднего ряда, а также автопилотом третьего уровня.

По неофициальной информации, линейка двигателей 7-Series 2022 будет включать в себя как бензиновый, так и дизельный вариант, а также несколько подключаемых «гибридов». Все версии предложат с фирменной полноприводной системой xDrive и 8-диапазонным «автоматом».

Напомним, актуальное поколение седана BMW 7-Series сейчас продается и в России. За седан просят от 7 миллионов 330 тысяч рублей.