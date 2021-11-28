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Как будет выглядеть BMW 7 Series 2022: первый рендер

От: Алексей Шмидт
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Подходит время плановой смены поколения BMW 7 Series. Шестая генерация этой модели появилась в 2015 году, а седьмая должна дебютировать весной 2022-го. Продажи в Европе новой «семерки» стартуют ближе к марту 2023 года.

О том, что баварцы работают над 7 Series 2022, стало известно еще в прошлом году. Тогда в Сети появились первые шпионские фотографии закамуфлированного прототипа, который затем несколько раз подлавливали в ходе тестовых испытаний в южной Европе.

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Независимые дизайнеры с портала «Motor.es» решили представить, как будет выглядеть новинка, опубликовал рендеры новой «семерки». При их создании художники использовали снимки прототипов, ранее засветившихся на тестах. 

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Если верить выложенному изображению, одной из главных особенностей экстерьера нового поколения 7 серии станет 2-этажная головная оптика. Её верхнюю часть отведут под узкие светодиодные полосы ДХО, а нижнюю – под основной блок фар. Радиаторная решетка выглядит массивно и имеет фирменную форму узнаваемых «ноздрей», получив хромированную окантовку и вертикальные ламели внутри. В нижней части переднего бампера интегрирован компактный воздухозаборник. 

Как будет выглядеть корма машины, дизайнеры не показали, но если взглянуть на шпионские фото, можно предположить, что фонари новой 7-Series выполнят в стиле BMW iX. 

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В салоне можно ожидать ряд других отсылок к электрическому «паркетнику», включая массивный изогнутый дисплей, объединяющий в себе цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы. 

Список опций модели может пополниться функциями подогрева, вентиляции и массажа сидений заднего ряда, а также автопилотом третьего уровня. 

По неофициальной информации, линейка двигателей 7-Series 2022 будет включать в себя как бензиновый, так и дизельный вариант, а также несколько подключаемых «гибридов». Все версии предложат с фирменной полноприводной системой xDrive и 8-диапазонным «автоматом». 

Напомним, актуальное поколение седана BMW 7-Series сейчас продается и в России. За седан просят от 7 миллионов 330 тысяч рублей. 

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Хорошее предположение, но опять мимо, видел ее своими глазами, выглядит иначе

КОММЕНТАРИИ

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